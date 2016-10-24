Caner Erkin'den kötü haber!

Antalyaspor maçında sakatlanarak oyun dışı kalan Caner Erkin'in aşil tendonunda kopma olduğu öğrenildi.

NTV’de yer alan habere göre, Antalyaspor maçında sakatlanan Erkin'in aşil tendonunda kopma olduğu belirtildi.

Siyah-Beyazlı oyuncunun 4 ila 6 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Caner Erkin Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Vodafone Arena'daki karşılaşmanın 81. dakikasında sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etmişti.

Erkin'in yerine oyuna Ömer Şişmanoğlu girmişti.

Şenol Güneş: Üzüldük

Caner Erkin'in sakatlığına üzüldüklerini belirten Şenol Güneş, "Maçın tamamında hak eden takımız, mutluyuz. Sakatlık olmadan çıkmamız gerekiyordu. Caner'in sakatlığına üzüldük. Necip, Beck ve Caner'i dinlendirip yerlerine oynayacakları görmek istedim. Caner'i düşünmüyordum, oyuna almak zorunda kaldı. Aşil tendonunun sıkıntısı böyle. İnşallah en kısa zamanda toparlar. Durumunu takip ediyoruz" diye konuştu.