Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonu kopan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin taburcu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın kendi evinde oynadığı Antalyaspor maçında oyuna sonradan giren Caner Erkin sakatlanmıştı.



Aşil tendonu koptuğu anlaşılan başarılı futbolcunu dün akşam saatlerinde ameliyata alındı. 28 yaşındaki oyuncu ameliyatın ardından bugün öğle saatlerinde taburcu oldu. Caner, hastaneden tekerlekli sandalye ile ayrıldı.



Caner hastaneden ayrılmadan önce BJK TV’ye kısa bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: “Çok talihsiz bir sakatlık. Futbolcuların kariyeri boyunca geçirebileceği en şanssız sakatlıklardan bir tanesi. Ama sonuçta böyle şeyler oluyor. Onun dışında daha güçlü olacağım. İyileştikten sonra çalışmaya devam edeceğim. Futbola en içtenliğimle döneceğim. Taraftarlarımızın önüne yeniden çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Daha güçlü Caner Erkin olarak döneceğim."