Candy Crush tutkusunun sırrı

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından oynanan Candy Crush Saga adlı mobil oyun 2013 yılında hem iPhone, hem de iPad'lerde en çok kâr yapan oyun oldu.

Chris Stokel-Walker, renkli şekerleri yok ederek size verilen jöleleri yok etmek, 2 dakika içinde 100.000 puan kazanmak gibi görevleri yerine getirmeye çalışılan oyunun neden bu kadar sevildiğini araştırdı.



BBC Türkçe'de yer alan yer alan araştırmaya göre, oyundaki hakların ve görevlerin aşama aşama verilmesi ve canların sınırlı olması sizin gün içinde de sık sık oyunda girmenizi sağlıyor.



New York, Paris, Londra, Tokyo veya Berlin'de evden işe gidenleri taşıyan herhangi bir trende bir tür kalabalık dikkat çekiyor. Ağızları açık, gözleri donuk, derin nefes alıyorlar, sadece bir şeye odaklanmışlar: Bir dizi kırmızı şekeri veya turuncu pastili yok etme çabası bu.

Oyun Facebook platformunda da oldukça popüler – o kadar ki, sitede oyuna bağımlı olduklarını kabul edenler için yardım grupları bulunuyor.

Appdata, dünya genelinde Candy Crush Saga'nın kullanıcılarından her gün 1 milyon dolar kazandığını tahmin ediyor. Candy Crush Saga, kullanımı bedava ama daha zorlu seviyelere yardımcı olacak eklentilerin paralı olduğu oyunlardan biri.

Tutkunları her gün eklentiler, fazla canlar ve yüksek seviyelere ulaşım satın alıyor. Bu ufak satışlar eleştirildiyse de oyunu geliştiren İngiliz şirket King, son seviyeye ulaşan oyuncuların yarısının bunu hiçbir eklenti satın almadan başardığına dikkat çekiyor.

Candy Crush Saga'dan elde edilen gelirin miktarı King'in Amerika borsalarında halka arza hazırlandığına dair tahminleri de beraberinde getirdi.

King, insanların bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının değişmesinden yararlandı. Bir zamanlar evlerinde konsol oyunu oynayan genç erkekler bilgisayar oyunlarının tasarımında fazlaca odaklanılan bir sınıftı. Ama mobil telefonların ve tablet bilgisayarların icat edilmesiyle demografik yapı da değişti – o kadar ki ortalama bir Candy Crush Saga oyuncusu 25 ile 45 yaş arası bir kadın.

Oyuncuların birçoğu hakları bittikten sonra Candy Crush Saga'dan kitap okumaya geçmenin kendilerini tatmin etmediğini söylüyor.21 yaşındaki öğrenci Amy Bolton oyunun stres azalttığını söylüyor.

King'in elde ettiği verilere göre Bolton gibi oyuncular gün boyunca oyuna girip çıkıyor. Gün içinde orada burada kaçamak eller sayesinde oyunda yüzlerce seviyeyi geride bırakmak mümkün. Bazı hevesli oyuncularsa şimdiye kadar 500 seviye programlayan King çalışanlarıyla başa baş gidiyor.

Kullanıcılar kahvaltı sırasında laptoplarıyla Facebook'a bakarken bir oyuna başlayabiliyor, daha sonra işe giderken trende telefonlarıyla oyuna devam edebiliyor, işe vardıklarında da iPad'e geçebiliyor. King, başarısının bir kısmının oyunun bu pürüzsüz devamlılığından geldiğini söylüyor.

Candy Crush aslında yeni bir oyun değil. Oyun aslında dikkatli bir şekilde araştırılan ve iyi ayarlanan kavramların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş.

King'in tasarımına benzeyen birçok oyun bulunmakta. Candy Crush Saga aslında 80'li yıllarda kişileri kendilerine bağlayan Tetris ve Bubble Bobble gibi oyunlara büyük teşekkür borçlu.

King'in kurucularından Sebastian Knutsson, tasarlandığı sırada ekibinden kimsenin Candy Crush'ın bu kadar başarılı olacağını tahmin etmediğini söylüyor.

Oyunun ana amacı ve hakların parça parça verilmesi, oyundan alınan zevkin arttırılması ve insanların daha fazla oyun için geri dönmesinin sağlanması için King tarafından özellikle tasarlanmış.

Knutsson "Candy Crush şirketi olmak istemediklerini" söylese de bu oyun King'in en değerli yapıtı. Şirketin 225 milyon kullanıcısının en büyük parçası bu oyunla ilgileniyor. iOS ve Facebook uygulamalarını analiz eden Appdata, Candy Crush Saga'nın aylık 137 milyon kullanıcısı olduğunu tahmin ediyor.

Ama oyunun gelir yapısı eleştirilerin hedefinde. Oyunu indirmek bedava olsa da kullanıcıların para harcamasını sağlayacak şekilde tasarlandığı iddia ediliyor.

Knutsson, King'in Candy Crush için seviye programlamaya devam edeceğini söylüyor. Yani bu bağımlılık yakında bitmeyecek.