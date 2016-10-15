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Sağlık

Canan Karatay’dan tavsiye: Bunu yaparsanız hastanenin yolunu unutursunuz

“Bu besinin yaprağı mide ülserini tedavi ediyor”

15 Ekim 2016 01:22

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Her gün 30-40 zeytin yiyin ve bol bol zeytinyağı kullanın. Bunu yaparsanız hastanenin yolunu unutursunuz" dedi.

Karatay, Mersin'in Mut ilçesinde belediye ve kaymakamlığın işbirliğiyle Tarihi Çınaraltı Parkı'nda bu yıl 2.'si düzenlenen ‘Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının şifa olduğunu söyledi.

Zeytin ağaçlarının hayat kaynağı olduğunu belirten Karatay, şöyle konuştu: "Zeytin ağacı hayat ağacıdır. Hepimiz gelip geçeceğiz fakat zeytin ağacı ayakta kalarak, gölgesi, bitkisi, meyvesi, yağı ve yaprağıyla bize sağlık vermekte. Milattan önce 5. yüzyılda Hipokrat, zeytin yaprağı çayı kullanarak kolerayı tedavi etti. Zeytin yaprağının çayını kullanarak mide ülserini tedavi ediliyor. Üç kutsal dinde de zeytin geçiyor. Hz. Muhammed de orucunu zeytinle açardı. Çünkü zeytin asırlardan beri Akdeniz havzasından en önemli bitkilerinden biridir." 

“Her gün yiyin”

Karatay, zeytin yaprağı çayının da bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini vurgulayarak, "Her gün 30-40 zeytin yiyin ve bol bol zeytinyağı kullanın. Bunu yaparsanız hastanenin yolunu unutursunuz." açıklamasını yaptı. Zeytin ve zeytinyağı üretimi ve pazarlanmasının desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Karatay, yöre halkına zeytin ağaçlarına iyi bakmaları tavsiyesinde bulundu.

 

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