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Canan Karatay’dan Çağla Şikel’e: Biraz okuyup kendini geliştir

Prof. Canan Karatay, çocuk gelişiminin tartışıldığı televizyon programında sunucu Çağla Şıkel'e 'Biraz okuyup kendinizi geliştirin' çıkışında bulundu

19 Eylül 2013 19:09

 

Şarkıcı Alişan ile sabah programı yapan eski manken Çağla Şikel, Prof. Canan Karatay'ın “Kitap okuyup kendinizi geliştirin” çıkışı karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Show TV’de yayınlanan “Her şey dahil” programının sunucuları Alişan ile Çağla Şikel'in bugünkü konuğu Prof. Dr. Canan Karatay'dı. Çocukların nasıl sağlıklı beslenmesi gerektiğini analatan Prof. Dr. Canan Karatay, Şikel'in sorularına sert yanıtlar verdi.

 

‘Cin gibisiniz’

 

İki çocuk annesi olan Çağla Şikel, “Öyle bir an geliyor ki; o gün yemek yemiyor. Rüşvete başvuruyorum. 'Yemeğini yersen sana içi sütlü bir çikolata vereceğim' diyorum” dedi.

“İşte o tehlikeli” diye çıkışan Karatay'a Şikel, “Ama yiyor yemeği. Ölsün mü çocuk?” karşılığını verdi.

Şikel'in bu sözü üzerine Karatay, “Bir kere siz biraz okuyun, kendinizi geliştirin. Cin gibisiniz” diyerek Şikel'i bozdu.

 

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