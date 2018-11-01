Canan Karatay, tepki çeken sözlerini tekrarladı: Veganlar, koyuna benziyor

“Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek” söylemiyle tepki çeken İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, neden bu açıklamada bulunduğunu anlatırken sözlerini tekrarladı. Karatay, "Koyunları seviyorlar, koyunlara benziyorlar. Koyunları seviyorlar ama onlardan gelen süte dokunmuyorlar. Koyun da tahıl beyin, neden alınıyorlar?" diye konuştu.

CNN TÜRK'te yayınlanan 40 programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Karatay şunları şöyledi:

"Veganlarla vejeteryanları karıştırmayalım. Bana hücum edenlerin büyük çoğunluğu vejeteryan. Cımbızla çekmişler, ben bir daha söylüyorum vejeteryanlara karşı değilim. Veganların sağlıksız olduğunu bir hekim olarak söylüyorum çünkü görüyorum. İnsan vücudunun yapısı şudur; yüzde 60'ı sudur, yüzde 20'si proteindir, yüzde 19'u yağdır. Bu protein ve yağ hayvansal protein ve yağdır. Yüzde 1'i karbonhidrattır. Şimdi veganlar kesinlikle her türlü hayvansal ürünü reddediyorlar. Vejeteryanlar apayrı, vejeteryanlarla veganların farkını anlamamız lazım. Bunu söylüyorum. Veganlar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler, tereyağı yemezler. Bu hakikaten insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır."

"Koyunlara benziyorlar"



"Neden tahıl beyinli dedim? Çünkü M.Ö 5. yüzyılda Hipokrat diyor ki; "Ne yerseniz O'sunuz." Niçin alınıyorlar? Koyunları seviyorlar, koyunlara benziyorlar. Koyunları seviyorlar ama onlardan gelen süte dokunmuyorlar. Koyun da tahıl beyin, neden alınıyorlar? En sevdiğin hayvana benzetiyorum seni. Bir de şu farkımız var; Koyunlar ve inekler otoburdurlar. Biyolojik olarak varlıklar etobur olurlar, otobur olurlar ve bizim gibi hem et hem otobur olurlar. Allah böyle yaratmıştır. Bu hayvanlar geviş getirirler, biz geviş mi getiriyoruz? İnsanlar geviş getirir mi? Bunlar otları yiyip yiyip yatıyorlar, sonra ağızlarına tekrar geliyor, tekrar gönderiyorlar. Yapıları tamamen değişik."