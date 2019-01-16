Canan Karatay: Okullardaki kantinler kaldırılsın

Prof. Dr. Canan Karatay, okul kantinlerinin kâr amacıyla bulunduğunu ve çocuk sağlığı için tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "Ben okullardan kantinlerin kaldırılmasını öneriyorum. Kantinler kâr için oradalar, çocukların sağlığını düşündüğü için değil. Sabah kahvaltısını okul hazırlayabilir en sağlıklı gıdalarla. Yumurtayla terayağıyla cin gibi çocuklar olur. Ama çocukların cin gibi olmasını da öğretmenler istemiyor. Çünkü kontrol edemiyorlar. Anneler babalar çok uyanık olsun" dedi.

BloombergHT ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aslı Şafak'la İşin Aslı programına Prof. Dr. Canan Karatay konuk oldu.

Şafak'ın "Burçlarla ilgilenir misiniz? Burcunuz ne?" sorusuna Karatay, "Burçları okurum burcum Balık" cevabını verdi.





Şafak'ın "Kolejenlerle ilgili ne söylersiniz hocam, bunlar yararlı mı?" sorusuna Karatay, "Hiç biri yararlı değil. Esas kolejini yumurtadan kemik suyundan alacaksınız. Bol bol için. Hepsi endüstrinin yaptığı , hanımların zayıf yönlerini kullanmak için yapılan işler. Kolejen dediğin bir proteindir. Yaşlanınca azalır. Saklıklı beslenirseniz bir şey olmaz. Balonla şişirilmiş gibi dolaşamazsınız. Maalesef en genç kızlara bunu yapıyorlar. Kanmasınla. Bütün bunlar neden? İnsanları robotlaştırıyorlar. Önce beyni bozuyorlar. Tereyağı ve proteyn mutlaka vücuda girecek, yumurta vücuda girecek ki uzaktan kumandayla sizi kontrol edemesinler. Ülkemizde D Vitamini, iyot çok düşük düşük olanların takviye alması lazım. kilo alacacağım diye yağ yemiyorsunuz. Yağ kilo aldırmaz. Senelerce sağlıklı yağ yasaklandı. Gözleri görmesin diye. 30 yaşındaki çocuklar kısır... Zayıf olmak sağlıklı olmak değildir. En doğalını yiyin" şeklinde yanıtladı.

Okullardaki kantinler kaldırılsın

Okul kantinlerinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Karatay şunları kaydetti:

- Anneler babalar çok uyanık olsun. Okullar da çok uyanık olsun. Yavaş yavaş okullardaki kantinlerde sağlıklı gıdalar bulundurulmaya başlandı. Şekerli gazlı içecekler çok tehlikeli olduğu için kantinlerde bu yapılmıyor. Ben okullardan kantinlerin kaldırılmasını öneriyorum. Kantinler kâr için oradalar, çocukların sağlığını düşündüğü için değil. Sabah kahvaltısını okul hazırlayabilir en sağlıklı gıdalarla. Yumurtayla terayağıyla cin gibi çocuklar olur. Ama çocukların cin gibi olmasını da öğretmenler istemiyor. Çünkü kontrol edemiyorlar.

- Hiperaktivite yapan çocukları bu yapay şekerler. Konsantrasyon bozukluğu yapan bu şekerler. Yaramaz çocuk olmaz. Çocuklar zaten yaramaz olmak, hareketli olmak mecburiyetinde. Bugün 12 yaşındaki çocuklara antidepresan veriliyor. Çünkü öğretmenler bu çocuk çok yaramaz diyor aileler de çocukları psikiyatriste götürüyor onlar da antidepresan veriyor. Çocuklara ne verirsen çocuklar odur. Çocuklara elma şekeri verirseniz çocuklar hiperaktif olur.

Kalojen nedir?

Kolajen, hayvanların et, deri, kemik, tendon gibi kısımlarından elde edilebilen bir çeşit proteindir. Hidroliz adı verilen bir işlem ile üretilen, tüketilebilir türüne de jelatin denir. Kolajen ve onun türevlerinin hücre yenilemede etkili olduğunu biliyoruz. Onu bu kadar etkili ve özel yapan şey ise yapısındaki amino asitler: Glisin, lisin ve prolin; bunlar hücre gelişiminde oldukça önemli olan amino asitlerdir.

Uzmanlar, kolajenin vücut için oldukça iyi bir besin desteği olduğunu söylüyor. Eklem sağlığı, doku elastikiyeti ve genel anlamda uzun ömürlü bir hayat için kolajen fazlasıyla önemli. Vücudumuz kolajeni doğal olarak üretiyor ancak yaşlandıkça süreç yavaşlıyor. Bu nedenle kolajen takviyesine ihtiyaç duyabiliyoruz.