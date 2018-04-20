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Sağlık

Canan Karatay: Hayat tuzsuz olmuyor

"Kaya tuzu sağlık kaynağıdır; sofra tuzu ise tehlikelidir, fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır"

20 Nisan 2018 02:39

Beslenmeyle ilgili açıklamalarıyla sık sık gündem olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hayatın tuzsuz olmadığını söyledi. Tansiyonu yükseltenin tuz değil şeker olduğunu savunan Karatay, kristal kaya tuzunun sağlıklı, sofra tuzunun ise tehlikeli olduğu açıklamasında bulundu. 

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir ortaokulda düzenlenen seminere konuk olan Karatay, "Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez, tansiyonu yükselten şekerdir" dedi.

"Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum"

İnsanların en büyük ihtiyacının tuz olduğuna savunan Karatay, şöyle devam etti:

"Hayat tuzsuz olmuyor. 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' cümlesinin aslı Fransızca'da 'ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler'dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuz eksikliğidir. Yanlış beslenmeyle her türlü hastalık başlar. Yanlış beslenmeyle düşman bakteriler ürediği zaman depresyon başlar. Sıfır beden akımı ticari bir durumdur. Hanımların en hassas noktaları zayıf olmak, kilo vermek. Endüstri piyasası ise bu durumu inceler, ticarete döker. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak demek değildir. Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum. Benim anlattığım bozulmuş vücut dengesinin, hormonların, enzimlerin fabrika ayarlarına dönmesidir."

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