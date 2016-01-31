Canan Karatay: Domuz gribine karşı zeytinyağı için

Beslenme üzerine kitapları ve adıyla anılan diyeti ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, 'domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsünün herkeste olduğunu belirtip, hastalanmanın önüne halis zeytinyağı tüketerek geçilebileceğini söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde, bu yıl düzenlenen "Uluslararası Burhaniye Zeytin ve Zeytinyapı Festivali" kapsamındaki konferansa Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da katıldı. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı konferansta, zeytinyağının sağlık için önemini vurgulayan Karatay, meyve suyu olan zeytinyağının tüketilmesi halinde asla kilo alınmayacağını belirtti. Karatay sözlerine şöyle devam etti:

"Zeytinyağını yakmadığınız sürece sorun yok. Çünkü zeytinyağı yakıldığında trans yağ ortaya çıkar. 'Hayvansal yağ yemeyin. Tavuk tüketin' deniyor. Oysa tavukta da hayvansal yağ var. En iyisi zeytinyağı tüketmek. Zeytinyağı, insanı güzelleştirir. Karaciğeri yağlandırmaz, şekeri düşürür. Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir. Zeytinyağının yüzde 7'si protein, yüzde 19.9'u yağdır. Zeytinyağında da katı yağ vardır. Katı yağdan korkmayın. '5 yıl önce tereyağı yiyebilirsiniz' dediğimde yer verinden oynamıştı. Ben her şeyin doğalından bahsediyorum. Zeytinyağında omega 3 ve omega 6 var. 'Zeytinyağı ana sütüne benzer mi' diye soruyorlar. Her ikisinde de ortak olarak omega 3 var."

"Domuz gribine karşı da faydalı"

Zeytinyağının domuz gribine karşı da faydalı olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, "Domuz gribi virüsü, hepimizde var ama halis zeytinyağı tüketerek güçlenirseniz, sağlıklı beslenirseniz, yapay, uyduruk fabrikasyon yemekleri yemezseniz, açlık bastırmak için pakete konulmuş trans yağlarla yapılan o zavallı yiyeceklerden yemezseniz, hastalanmazsınız. Salgın falan hikaye" dedi. Karatay, kendisinin bir süre önce kahvaltıda 71 zeytin yediği için eleştirildiğini de anlattı.

Zeytin ağacının çok uzun ömürlü bir ağaç olduğuna da değinen Prof. Dr. Karatay, "Mersin'in Mut ilçesinde 14 asırlık olanına tanık olup, meyvesinden topladım. Bu ağaçlar daha da yaşar. Lütfen zeytin ağaçlarına kıymayalım, koruyalım" dedi.