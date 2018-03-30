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Sağlık

Canan Karatay: Çay ve fındık sağlık için önemli; bol bol tüketin

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA) - RİZE'de, 'Kendine iyi bak' söyleşi programında öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof

30 Mart 2018 13:19

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/RİZE, (DHA) - RİZE\'de, \'Kendine iyi bak\' söyleşi programında öğrencilerle buluşan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çay ve fındığın insan sağlığı için çok faydalı olduğunu belirtti, \"Bol bol şekersiz çay için, fındık yiyin\" dedi.
Rize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından düzenlenen ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı \'Kendine iyi bak\' söyleşi programında konuşan Rize Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Necmettin Yavaşi, beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlar konusunda önemli gayret ve çabaları olan Prof. Dr. Canan Karatay’ı öğrenciler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yavaşi, \"Canan hocamız değerli bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşması için ilimize davet ettik. Bizi kırmayarak bugün bizimle beraber. Kendisinin bilgilerinden biz ve öğrencilerimiz faydalanacaktır. “dedi. 
KARATAY: BOL BOL ÇAY İÇİN AMA ŞEKERSİZ
Söyleşi programının ardından DHA\'ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Karatay; “Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor.  Kızartma kanserojendir, tehlikedir. Hamsinin her tür yemeğini yiyebilirsiniz. Köy tereyağı sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur. Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum” dedi.    
\'KUYRUK YAĞINI ERİTİP İÇERLER 95 YAŞINA KADAR YAŞARLARDI\'
Bütün Anadolu’da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, şöyle dedi:
\"Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu’da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar. \'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor\' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı.” 
\'KARALAHANA, HAMSİ ÖNEMLİ YİYECEKLER\'
Karadeniz havasının temiz olduğuna değinen Karatay, \"Karadeniz bölgesindeki yeşil doğa çok güzel. İnsanının çalışkan, yenilen karalahana ve hamsi çok önemli yiyecekler. Sırtlarında çay yükü dağlara inip çıkmaları çalışkan olmaları sağlıkları için önemli. Bu durum vücudu dinçleştirir gençleştir” ifadelerini kullandı.

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