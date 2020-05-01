Canan Kaftancıoğlu ve Barış Atay’ı tehdit eden öğretmen hakkında sendika MEB’i göreve çağırdı

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Eğitim Sen Mersin Şubesi, sosyal medya hesabından İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ı tehdit eden paylaşımlar yapan öğretmen Salih Öz hakkında Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü'nü göreve çağırdı.

Sendika yaptığı açıklamada, "Toplumu ayrıştırmak, kin ve düşmanlığı yaygınlaştırmak, toplumun bir kesimini aşağılamak suçunu işleyen Salih Öz “ölüm tehdidi” içeren mesajlarını korkusuzca yayınlarken Milli Eğitim Müdürlüğünün adı zikredilen sözde eğitimci hakkında nasıl bir uygulama yapacağını takip edeceğiz" dedi.

Öğretmen Salih Öz sosyal hesabından yaptığı paylaşımlarda Canan Kaftancıoğlu, Barış Atay ve CHP'li isimleri hedef aldı. Konu hakkında açıklama yapan Eğitim Sen Mersin Şubesi Yönetim Kurulu yaptığı, "Sosyal medyayı kalemşorluk, medyaşorluk alanı olarak kullanıp hakaret-tehdit etmek en hafif deyimle gayr-i insani bir tutumdur. Sadece muhalif tweet attığı için farklı düşüncedeki insanlar hakkında her türlü baskı ve soruşturmayı başlatanlar insanları ölümle tehdit eden Salih Öz hakkında da aynı duyarlılığı göstermelidir" ifadelerini kullandı. Sendikanın açıklaması şu şekilde:

"Zorlu bir dönemden geçen ülkemizin her anlamda dayanışmaya ihtiyaç duyduğu günlerde “toplumun bir kesimini aşağılayan, dili/düşüncesi/siyasi inancı farklı kesimlere kin ve düşmanlığa sevk edici” bir dille sosyal medyayı “ölümle tehdit” mesajları için kullananların öğretmen olarak sınıflarda öğrencilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize ders müfredatı dışında neler anlattıklarını merak ediyoruz.

Sadece yasal taleplerini dile getiren, Anayasa’da yazılı ilkeler çerçevesinde “sosyal hukuk devleti, laik-bilimsel-anadilinde eğitim hakkı” talep eden eğitim ve bilim emekçileri ihraç edilirken; sosyal medyada sadece beğeni yaptığı için 80 yaşındaki insanlar hakkında soruşturma açılırken Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev yaptığı halde “halkı kin ve düşmanlığa sevk edici çağrı yapan, ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri genel başkanlarına, üyelerine, o partiye oy verenlere, muhalif her türlü kesime karşı tehdit içeren mesajlar” yayınlayan Salih Öz hakkında Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünü göreve çağırıyoruz.

Toplumu ayrıştırmak, kin ve düşmanlığı yaygınlaştırmak, toplumun bir kesimini aşağılamak suçunu işleyen Salih Öz “ölüm tehdidi” içeren mesajlarını korkusuzca yayınlarken Milli Eğitim Müdürlüğünün adı zikredilen sözde eğitimci hakkında nasıl bir uygulama yapacağını Mersin kamuoyuyla beraber Eğitim Sen Mersin şubesi olarak da takip edeceğiz.

Biz sendika olarak her türlü eleştiri ve düşüncenin özgürce savunulmasını, açıklanmasını, dile getirilmesini yıllardır savunuyoruz ve bedeller ödesek de savunmaya devam edeceğiz. Fakat tehdit, kin ve düşmanlığı eleştiri olarak görmemiz de mümkün değildir. Hele ki bir okulda öğretmen(?) olarak görev yapan birinin saldırganlığa prim veren, toplumu bölen, bu paylaşımları yaparken nereden cesaret aldığı araştırılması gereken, yükselmek-mevki sahibi olmak için saldırganlığı, inanç sömürüsünü bir araç olarak gören, siyasi jargonla sırtını dayadığı yerlerden cesaret alarak “ölümle tehdit” içerikli paylaşımlar yapmasını düşünce açıklamak olarak göremeyiz. Zaten bu paylaşımlar düşünce değil düşüncesizliktir.

Sosyal medyayı kalemşorluk, medyaşorluk alanı olarak kullanıp hakaret-tehdit etmek en hafif deyimle gayr-i insani bir tutumdur. Sadece muhalif tweet attığı için farklı düşüncedeki insanlar hakkında her türlü baskı ve soruşturmayı başlatanlar insanları ölümle tehdit eden Salih Öz hakkında da aynı duyarlılığı göstermelidir.

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Eğitim Sen Mersin Şubesi olarak adı geçen kişi hakkında her türlü yasal ve idari haklarımızı kullanacağımızı siz basın emekçileri ve Mersin kamuoyuyla paylaşırız."

Salih Öz'ün sosyal medya paylaşımlarının bir kısmı şu şekilde: