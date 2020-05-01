AKP İstanbul İl Başkanı'ndan CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na tehdit: Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun AKP'ye yönelik değerlendirmelerine, "CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir” sözleriyle tehdit ederek yanıt verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çarşamba akşamı Halk TV'de Şirin Payzın'ın, Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'le birlikte yaptığı 'Sözüm Var' programında AKP'ye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Son dönemde AKP'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kaftancıoğlu, “Şöyle bir gerçeklik var ki bu korkuları, bu savrulmaları, akılla değil öfkeyle hırsıyla 1 kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum. Bu ülkede halkın gerçekten gözü açıldı” diye konuştu.

“Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde” ifadesini “darbe çağrısı yapıyor” şeklinde yorumlayarak, lince dönüştüren AKP taraftarları Kaftancıoğlu'na sosyal medyadan tehditler yöneltti.

"Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir"

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise, 15 Temmuz hatırlatmasıyla yanıt verdi. Şenocak, Kaftancıoğlu’na “Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir” diye seslendi.

Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçimle olmazsa bir şekilde’ Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir” ifadelerini kullandı.