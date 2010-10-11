-ÇANAKKALE VALİLİĞİ SAVARONA'YA TALİP OLDU ÇANAKKALE (A.A) - 11.10.2010 - Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının son döneminde bir süre kullandığı Savarona Yatı'na talip olduklarını bildirdi. Atalık, Savarona'yla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüştüklerini söyledi. Hakkındaki hukuki sözleşmenin feshedilmesi halinde, Savarona'ya talip olduklarını dile getirdiklerini ifade eden Atalık, yatın, Çanakkale İl Özel İdaresine bağlı, Çanakkale ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş tarafından müze olarak işletilmesini istediklerini kaydetti. Atalık, sözleşmenin feshedilmesindeki hukuki sürecin uzun süreceğine işaret ederek, şöyle konuştu: ''Savarona'ya talip olduğumuzu belirten yazıyı yeni gönderdik. Sözleşmenin ne olacağı belli değil. Bu konuda henüz bize ulaşan bir şey de yok. Bu biraz zaman alır. Çanakkale Valiliği olarak Savarona'ya talibiz. Ama işletme konularını da görüşmemiz gerekiyor. Biz karşılıksız olarak, yatın bütün maddi yükünü karşılayamayız. Hatta şu an onu bağlayacak bir iskelemiz dahi yok. Bir iskele bile 1-2 milyon dolarlık bir iş. Bu konuların hepsini görüşmek istediğimizi bildirdik.''