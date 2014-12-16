Çanakkale'de art arda gelen korkutan depremler

Çanakkale ve çevresi, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Bu depremi bir dakika sonra 3.5 büyüklüğünde artçı şok izlerken kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssünü Çan İlçesi Bozguç Köyü yakınları olarak saptadığı depremin saat 11.02’de ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise bu depremin 4.4 büyüklüğünde ve yerin 8.8 kilometre derinliğinde olduğunu saptadı. Bu depremi saat 11.03’te büyüklüğü 3.5 olan artçı şok izledi.

Arta arda meydana gelen sarsıntılar, Çan ilçesi başta olmak üzere çevre ilçeler ve Çanakkale kent merkezinde de hissedilirken paniğe kapılan birçok kişi evlerinden ve işyerlerinden sokağa fırladı.

Çan Kaymakamı Nurettin Kakillioğlu, ilk belirlemeler göre depremin hasara yol açmadığını söyledi.