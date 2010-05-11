Çanakkale ve Trakya'da uçuşlara kül engeli

T24 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İzlanda'daki volkanik kül bulutunun etkili olması nedeniyle, TSİ 15.00 itibariyle Çanakkale Boğazı ve Trakya üzerinde 4 saatlik bir zaman süresince uçuş yasağı getirdi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılıaçıklamada, İzlanda'daki volkanik aktivitenin yeniden Atina-Sofya-İstanbul FIR'larını etkilemeye başladığı belirtildi.



Açıklamada, Çanakkale Boğazı ve Trakya üzerinde yerden 20 bin fite kadar olan sahada TSİ 15.00 itibariyle 4 saatlik bir zaman süresince uçuş yasağının getirileceği ifade edildi.



Ayrıca, Çanakkale Havaalanı'nın da iniş-kalkış trafiğine kapatılacağı kaydedildi.