Çanakkale Deniz Zaferi’nin 99. yıl dönümünde öğrencilerden şehitlere mektup

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 99. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği ziyaret eden, ilköğretim okulu öğrencileri, her kabire bir mektup bıraktı.

Eyüp Serbes'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Edirnekapı Şehitliği’nde saat 09.30’da, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 23. Zırhlı Tümen Taktik Komutanı Tümgeneral Mehmet Faruk Şengün ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok’un da katıldığı tören düzenlendi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, şeref defterini imzaladı.

Vali Mutlu şeref defterine, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden silah arkadaşlarını ve vatanını canından aziz bilen şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Unutulmadığınızı, unutulmayacağınızı bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ruhunuz şad olsun” diye yazdı.

Her şehit için bir karanfil

Konuşmaların ardından Hüseyin Avni Mutlu, Mehmet Faruk Şengün, Kadir Topbaş ve Selami Altınok şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı. İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un mezarını ziyaret ederek karanfil bırakan Mutlu, Topbaş, Şengün ve Altınok dua etti.

İlköğretim öğrencilerinden mektup

Ancak şehit ailelerini en çok etkileyen, ilköğretim okulu öğrencilerinin yazdığı ve öğretmenleri tarafından her şehidin mezarına bırakılan mektuplar oldu. Bir çoğu, “Canım şehit ağabeyim” diye başlayan mektupları alan şehit aileleri gözyaşlarını tutamadı.