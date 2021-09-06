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Yaşam

Çanakkale'de uzun uçuştan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı

06 Eylül 2021 21:50

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda uzun mesafe uçmaktan yorgun düşen flamingo tedavi altına alındı.

Yarımadanın Büyük Kemikli Koyu bölgesinde bir flamingo bulunduğu ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekiplerin söz konusu bölgede bulduğu ve veteriner hekimce ön muayenesi yapılan flamingoda herhangi bir travma bulunmadığı, kuşun, aldığı uzun mesafeden dolayı yorgun düştüğü belirlendi.

Yorgun haldeki flamingo kurumda tedavi altına alındı.

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