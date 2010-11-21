-ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI ÇANAKKALE (A.A) - 21.11.2010 - Çanakkale Boğazında etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle boğazın bazı bölümlerinde görüş mesafesi sıfıra düştü. Boğaz, sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yetkililer, yerel trafik ulaşım hizmetlerinin sürdüğünü, ancak boğaz geçişi yapacak gemilerin kuzey ve güney noktalarında bekletildiğini kaydetti. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından boğaz trafiğinin normale döneceği ifade edildi.