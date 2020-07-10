Çanakkale Belediyesi: Dağ keçilerini öldürmek için açılması planlanan ihale iptal edilmeli

Çanakkale Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'nün Tunceli'de kutsiyet atfedilen dağ keçilerini avlatmak için açtığı ihalenin iptal edilmesini istedi.

Çanakkale Belediyesi resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dağ keçilerini öldürmek için açılması planlanan ihale iptal edilmeli." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’nin Aliboğazı ve Salördek bölgesinde 5, Darıkent ve Gökçek bölgesinde 5, Büyükyurt ve Çıralı bölgesinde 5 ve Derindere ile Kocatepe bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 17 dağ keçisinin katledilmesinin planlandığı ihalenin 13 Temmuz günü yapılacağını açıklamıştı.

Daha önce kentte avcılığın yasaklanması için imza kampanyası düzenlemiş, 2019 yılında da dağ keçilerinin gerek yasal gerekse yasadışı avlanmasına artan tepkiler üzerine dönemin Valisi Tuncay Sonel imzasıyla ildeki tüm avcılık faaliyetlerini yasaklayan bir karar alınmıştı.