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Yaşam

Çanakkale açıklarında karaya oturan 35 metrelik tekne battı

15 personel kurtarılırken, yoğun rüzgar ve dalgalar sebebiyle karaya oturan gemi kurtatılamadı

02 Şubat 2020 17:26

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıkları Karanlık Kayalıkları mevkiinde karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi sulara gömüldü.

Ayvacık'ın Babakale açıklarında geçtiğimiz cumartesi günü karaya oturan 35 metrelik gırgır teknesi 1 hafta süren mücadeleye rağmen bulunduğu yerden kurtarılamadı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya 50 metre mesafedeki 'Cevdet Karadeniz' isimli gırgır teknesindeki 15 personel kurtarılırken, yoğun rüzgar ve dalgalar sebebiyle karaya oturan gemi battı. (İHA)

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