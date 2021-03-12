“Can Yücel sokağında kültürel koruma değerlerine aykırı uygulamalar yapılıyor”

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu, şair Can Yücel ve eşi resim sanatçısı Güler Yücel'in Eski Datça Mahallesi'nde son yıllarını geçirdikleri Can Yücel Sokak’ta koruma değerlerine ve kültürel koruma değerlerine aykırı uygulamalar yapıldığını belirtti.

Kültür Bakanlığı’nın ilgili koruma kurulu bölgeye, mahalleye ve sokağa ilişkin bütünsel bir koruma kararı alması gerektiği ve belediyenin de bu kararın uygulanması yolunda duyarlı, kararlı ve samimi takipçisi olması gerektiği belirtilen dilekçede, şunları kaydedildi:

Evrensel şairimiz Can Yücel ve eşi resim sanatçısı Güler Yücel'in eski Datça Mahallesi'nde; son yıllarını geçirdikleri sokakta koruma değerlerine ve kültürel koruma değerlerine aykırı uygulamalar yapılıyor. Doğal ve kültürel yaşam girişimimizin de 10 yıl önce içinde olduğu duyarlı çabalarla durdurulan benzeri girişim bugün bir kez daha bu kez lokanta, eğlence mekânı yapılmak üzere mahalleye dayatılmak isteniyor. Doğal ve kültürel yaşam girişimimiz ve mahalle sakinlerinin de içinde yer aldığı ve 2011 yılında yapılan duyarlı girişimlerle yapılmasına izin verilmeyen, eski Datça Mahallesi Can Yücel Sokak’taki ilk benzer uygulamalar yıllar sonra bu kez 2021 yılında bir kez daha farklı biçimde gündeme geliyor.

Oysa artık eski Datça sokağındaki böylesi gelişmeler gündemden çıkmalı bir kez daha Can Yücel ailesini ve eski Datça sakinlerini ve ülkemizin değerlerini huzursuz etmemelidir. Bunun yolu ise çok açıktır. Kültür Bakanlığı’nın ilgili koruma kurulu bölgeye, mahalleye ve sokağa ilişkin bütünsel bir koruma kararı almalı ve ilgili belediyesi de bu kararın uygulanması yolunda duyarlı, kararlı ve samimi takipçisi olmalıdır.

Ancak telafisi mümkün olmayan kültürel ve tarihsel zararların oluşmaması için Datça Belediyesi bu uygulamaları gecikmeden durdurmalıdır. Bölge insanından aldığımız duyumlar bizleri endişelendirmek dedir. Tarihi sit olan kararlarının bir parçası olan bahçe duvarlarını yıkılıp inşaat uygulamalarına ilişkin adımların atılmasına izin verilmemelidir.

Yalnızca mekân değil aynı zamanda edebiyatımızın da sanatımızın da hafızası ölçeğinde olan Yücel çiftinin son yıllarını geçirdiği bu mekân aynı zamanda ülkemize emanet edilmiş evrensel bir mirastır.

Önceki girişimizde de olduğu gibi bu kez de Kültür Bakanlığı'na ve ilgili belediyeye de iletilecek olan dilekçede evrensel koruma değerlerimiz ulusal koruma yasalarımız hatırlatılarak Can Yücel Sokağı'nın yalnızca tek Yapı ölçeğinde değil, Can Yücel Sokağı'nın ve eski Datça Mahallesi'nin bütününde korunmalıdır.

Alan da ticari amaçla koyulan ve kültürel çağrışımları olmayan ve Can Yücel ismi ne ticari amaçla göndermeler yapan tabelalara kadar bütün uygulamalar Datça belediyesince hassas biçimde denetlenmelidir.

Ahmet Tuncay Karaçorlu

Yüksek Şehir ve Bölge Koruma Plancısı

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı

Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi Sözcüsü