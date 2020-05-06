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Can Yılmaz: Mal mısınız, hayırsever mi?

06 Mayıs 2020 15:56

Yazar Can Yılmaz, hayırseverlerin poz verip sosyal medyada kendilerini paylaşmasına sert tepki gösterdi.

Zafer Algöz ile birlikte yaptığı Burda Olan Burda Kalır programıyla salgın döneminde dikkat çeken Can Yılmaz, mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerindeki borcu ödeyip kameralara poz verenleri eleştirdi.

Konuyla ilgili bir tweet atan Can Yılmaz, şöyle dedi:

“Mahalle bakkalının veresiye defterinde bulunan borçları ödedikten sonra niye dükkânda fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyorsunuz ? Mal mısınız? Hayırsever mi? ‘Hiç şüphesiz ki Allah, yaptığınız her hayrı bilir’ Instagram'a gerek yok…”

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