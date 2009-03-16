Can yayınlarından İhsan Oktay Anar' a ödül

ANAR HAKKINDA

1950 kuşağının önde gelen yazarlarından Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak amacıyla ailesi tarafından verilen 'Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yıl ki seçicikurulu,Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Jale Parla, Nüket Esen, Semih Gümüş, EnisBatur ve Can Yayınları temsilcileri tarafındanoluştu.Kurulun düzenlendiği toplantıda, ödülün bu yıl Türk edebiyatınakazandırdığı birbirinden önemli romanları, bu romanlarda ortaya koyduğu özgünüslubu nedeniyle yazar İhsan Oktay Anar'a verilmesinin kararlaştırıldı.Ödül töreninin 26 Martta Pera Müzesi'nde düzenleneceği ifade edildi.Yozgat'ta 1960 yılında dünyaya gelen Anar, ilk ve orta öğreniminiİzmir'de tamamladıktan sonra lisans, master ve doktora öğrenimini EgeÜniversitesi Felsefe Bölümünde yaptı.Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Anar'ın ilköyküsü 'Kafirler İçin Apologya' 1985'te yayımlandı. Anar'ın ilk romanı 'PusluKıtalar Atlası', Hulki Aktunç'un önsözüyle okurla buluştu.'Kitab-ül Hiyel: Eski Zaman Mucitlerinin İnanılmaz Hayat Öyküleri','Efrasiyab'ın Hikayeleri',gibi eserleri de bulunanAnar, Edebiyatçılar Derneği ve PEN Yazarlar Derneği üyesi.