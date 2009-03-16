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Kültür-Sanat

Can yayınlarından İhsan Oktay Anar' a ödül

Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak amacıyla ailesi tarafından verilen ödül, yazar İhsan Oktay Anar'ın oldu

16 Mart 2009 02:00

2009 Erdal Öz Edebiyat Ödülü yazar İhsan Oktay Anar’a verildi.

1950 kuşağının önde gelen yazarlarından Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak amacıyla ailesi tarafından verilen 'Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yıl ki seçici
kurulu,Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Jale Parla, Nüket Esen, Semih Gümüş, Enis
Batur ve Can Yayınları temsilcileri tarafındanoluştu.

Kurulun düzenlendiği toplantıda, ödülün bu yıl Türk edebiyatına
kazandırdığı birbirinden önemli romanları, bu romanlarda ortaya koyduğu özgün
üslubu nedeniyle yazar İhsan Oktay Anar'a verilmesinin kararlaştırıldı.

Ödül töreninin 26 Martta Pera Müzesi'nde düzenleneceği ifade edildi.

ANAR HAKKINDA

Yozgat'ta 1960 yılında dünyaya gelen Anar, ilk ve orta öğrenimini
İzmir'de tamamladıktan sonra lisans, master ve doktora öğrenimini Ege
Üniversitesi Felsefe Bölümünde yaptı.
Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapan Anar'ın ilk
öyküsü 'Kafirler İçin Apologya' 1985'te yayımlandı. Anar'ın ilk romanı 'Puslu
Kıtalar Atlası', Hulki Aktunç'un önsözüyle okurla buluştu.
'Kitab-ül Hiyel: Eski Zaman Mucitlerinin İnanılmaz Hayat Öyküleri',
'Efrasiyab'ın Hikayeleri',gibi eserleri de bulunan
Anar, Edebiyatçılar Derneği ve PEN Yazarlar Derneği üyesi.

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