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Can Yaman, İtalyan spor spikeri Dilette Leotta ile görüntülendi

Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor

13 Ocak 2021 10:26

İtalya'da bir dizide başrol oynayacağı söylenen Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile görüntülendi.

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan ve İtalya'da bir dizinin başrol oyuncusu olacağı söylenen Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı ifade edildi.

Otelde beş gün geçirdiler

Chi dergisinde yer alan haberde "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" denildi.

İtalya'da ceza yedi

Yaman, geçtiğimiz günlerde İtalya'da sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için yediği 400 euro'luk ceza ile gündeme gelmişti.

Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor.

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