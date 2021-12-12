Can Yaman: İtalya'da popüler iki Türk var; başta Fatih Terim, sonra da ben

Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, "İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum" dedi.

Çekimleri 2022 yılına ertelenen Sandakon'un ardından "Viola come il mare" adlı polisiye dizi ile izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Can Yaman'ın Fatih Terim sözleri sosyal medyada ilgi çekti.

Can Yaman'ın sosyal medyada ilgi çeken açıklaması şöyle:

"Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. İtalya'da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız geliyor, sonra da ben geliyorum."

Öte yandan ünlü oyuncu Can Yaman uzun bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile beraberlik yaşıyordu.