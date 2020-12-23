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Medya

Can Yaman, İtalya'da bir dizide başrolde oynayacak

23 Aralık 2020 08:34

Türk dizi sektörünün son iki yıldır en çok aranan isimleri arasında olan Can Yaman, yurt dışına açılıyor. Daha önce İtalya ve İspanya'da büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan Yaman, İtalya'da dizide başrol oynayacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Can Yaman ilk uluslararası dizi anlaşmasını İtalya ile yaptı. Ünlü oyuncu İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Luxvide'nin sahibi Luca Bernabei ile "Sandokan" projesinin başrolü için anlaştı. Yaman"ın yeni projesi bugün tüm İtalya'ya duyuruldu.

İtalya'nın ünlü radyo istasyonu RTL'ye Can Yaman'la beraber konuk olan yapımcısı Luca Bernabei projeyi ilk kez açıkladı. Ünlü yapımcı "Can Yaman'ı birçok teklif arasından aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Sandokan dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. 

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