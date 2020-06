Can Yaman'ın yeni dizisinin kanalı belli oldu

Yönetmen Deniz Yorulmazer'in çekeceği Gold Film imzalı, başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel'in olacağı 'Bay Yanlış' dizisinin FOX'ta seyirciyle buluşacağı öğrenildi.

Netleşen oyuncuları arasında Feri Baycu, Lale Başar, Suat Sungur, Fatma Toptaş ve Gürgen Öz'ün yer aldığı diziyle ilgili gelişmeleri Özge Gürel ve Can Yaman'ın yabancı fanları da ilgiyle takip ediyor.

Aslı ve Banu Zengin'in yazdığı dizide güçlü oyunculuğuyla tanınan Özge Gürel, hem özel hayatında hem de iş hayatında yüzü gülmeyen Ezgi karakterine hayat verecek. Dizinin ilk bölümünde Yeşilçam'ın unutulmaz bir filmine de selam gönderilecek.