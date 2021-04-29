Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın, iş insanı Ryan Friedkin'le fotoğrafları yayınlandı!

Oyuncu Can Yaman’ın bir süredir beraber olduğu ve evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta ile iş insanı Ryan Friedkin’in dudak dudağa fotoğrafları çıktı.

Sandokan dizisinin hazılıkları ve çekimleri için İtalya’ya giden genç oyuncu, İtalyan spiker Diletta Leotta’yla birlikte olmaya başlamıştı. Can Yaman'ın sevgilisine evlenme teklifi de ettiği ifade edilmişti.



Medyatava'nın haberine göre; bir süredir ayrılık haberlerinin kulaktan kulağa yayılmasının ardından İtalyan basınında, Diletta Leotta'nın, Serie A takımlarından AS Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin’le fotoğrafları yayınlandı.

Fotoğraflarda Friedkin ve Leotta'nın öpüşmeleri yer aldı.