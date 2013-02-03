Can Tanrıyar saldırıya uğradı

Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar geçtiğimiz akşam saldırıya uğradı. Tanrıyar, saldırı sonrası fotoğrafını Twitter'daki hesabından paylaştı.

Olaylı bir şekilde ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den ayrılan Can Tanrıyar geçtiğimiz hafta yeni bir albüm çıkartmış televizyon programlarının vazgeçilmez ismi olmuştu.

Petek Dinçöz ve annesi hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüş uzun süre konuşulmuştu.

Ünlü televizyoncu geçen akşam kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonucu burnu kırılan Tanrıyar, hastaneye kaldırıldı. Kırık burnu için ameliyat olan ünlü televizyoncu, Twitter'dan fotoğrafını yayınlayarak "Çıktım ameliyattan iyiyim" dedi.

Tanrıyar, Twitter'dan yayınladığı mesajlarda olayın sorumlusunun Petek Dinçöz ve annesi olduğunu ima etti.

Tanrıyar Twitter'dan şunları söyledi:

"İki gunonce Petek ve annesinin adini vererek kendilerini Urfali agbi oyle istiyordendiktrn sonra boyle kafama bir sey atilmasi bence tesaduf

Aci olan su durumda bile(ilgileri yoksa ki bence yoktur) eski esimin bir gecmis olsun bile dememesi!. Yazik!.. Ben ne yaptim bu insanlara, 12 yil kendimi paraladim. Su yasadiklarima bakin... Alnimin yarilmasi, burnumun kirilmasi degil bu yara hepsinden agir!!!

Dr geldi, bir saate taburcuyum, evde yat, bir hafta kadar sıkıntı yasarsin dedi, onemli degil... Tel acamadiklarimdan ozur diliyorum.

Neyse tabi ki su arayanlar(!) icin yarin kalkip savcilga gidecegim. Petekle annesi bunlara beni niye arattiriyor, cozecegim! Sabir tukendi!

Kapattim olmadi, sustum olmadi, kizkardesim dedim olmadi, kendimi muzige verdim olmadi!.. Nedir bunlarin derdi arkadas?..

Arayan, mesaj yazan hrrkese cok tesekkur. İyiyim. Oyle alin patlamasiyla, burun kirilmasiyla bana bir sey olmaz. İyi gunler, dinlenmem gerek

Abartilacak bir sey yok. Bir kultablasi gibi bir sey atildi kafama, alnim yarilip, burnum kirildi ve kaydi. Amrliyattan sonra gayet iyiyim..

Eve ciktim. Dinlenicem. Tum arayanlara tesrkkurler. Hakikatrn onemli bir seyim yok.12 saatte toparladim. Bu arada tek ricam, su malum konuyu

acnsyin lutfen, iyice sinirlerim bozuluyor. Su halde bile kiskirtici yazan acaip yorum yapanlar var. Allah herseyin dogrusunu verir. Sagolun

Ya ayip be, su durumda bile rahat yok. Petek o 5 tane fanina 'kim yapmissa eline saglik' diye Twit attiriyor ya da bunlari yazmalarina.....

Musaade ediyor. Yakisiyor mu?.. Allahinizdan korkun. Ya ben bunlardan bir sey istemiyorum. Hayatimdan cikin yeter... Hakikaten yeter...

Cik bi gecmis olsun yaz da bunlari al basimdan, sen boyle yaptikca yuz buluyorlar. Bundan keyif mi aliyorsun. Ben sana ne yaptim kızım?Yeter

Biz iki ameliyat oluyoruz, petegin cocuk fanlari 'oscar verelim can'a.. Sarkici olmak zor' diye yaziyor ya!.. Petek sen delirdin mi?.. Yeter

Su durumda hala petegin o ekibi 'sen mezardan da twit atarsin' diye yaziyor. Birileri de hala beni elestiriyor. Bu ne vicdansizlik arkadas"