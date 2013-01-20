Can Tanrıyar: Petek ile ayrılmamız için bana tuzak kurdular

Ünlü magazinci Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'le neden ayrıldıklarını anlattı. Tanrıyar, "Petek ile ayrılmamız için bana tuzak kurdular" dedi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Can Tanrıyar özetle şunları söyledi:

"Aslında ikimizde anlayamadık. Uzaklaştık. Ağustos’un 28’inde ayrılmaya karar verdik. Medeni bir ayrılık yaşadık. İlk bir hafta iyiydik. Sonra şoförü evden eşyalarını almaya geldi, 'Can Bey siz nasıl bir oyuna geldiniz. İkiniz de kandırıldınız' dedi.

Petek’le her akşam iş sonrası buluşup yemek yer, eve dönerdik. Son zamanlarda yemeklerdeki sohbetimiz sıfıra indi. Petek bir şey yemiyor, içmiyordu. İçkiyi bırakmıştım ama o dönem bu yüzden yeniden başladım. Şoför anlattı. Ayrılığımızın altı ay öncesine kadar Petek’in yemeğe gelirken arabada hep annesi ve arkadaşlarıyla olduğunu anlattı. Meğer yol boyunca benimle ilgili anlatılan efsanelerin sonu yokmuş. Petek de ketumluğundan bana bir şey söylemedi. Yargısız infaz. Beş karış surat. Petek ile ayrılmamız için bana tuzak kurdular. Yine surat astığı bir gün 'Sen benim hayatımı bitirdin. Tekrar içkiye başladım. İstemiyorum' dedim, ayrıldık.

Aradım. 'Oyuna geldik, birilerinin gazına gelip ruhunu bozdun. Kötü olmayalım, çıkıp dostuz diyelim' dedim. Ama dedirtmediler. Çevresindekiler yan yana gelirsek tekrar birlikte olacağımızı düşünüyordu. Oysa o ihtimal kalmadı. Beni öyle bir hale getirdiler ki artık her gün mahkemeden kağıt alıyorum.



'Petek'in annesi telefonunu vermişti'



"Petek’le henüz tanışmamıştık. Reha Muhtar ve Muazzez Abacı ile Etiler’deki bir Türkçe bara gittik. Garson geldi: “Bir kadın sizinle görüşmek ve tanışmak istiyor” dedi. Gittim, standdaki kadınlardan birini tanıyordum. Arkadaşım olan; “Yanımdaki hanım senden çok hoşlanıyor” dedi. Kadın da peçeteye telefon numarasını yazdı.

Aramadım ama atmadım da. Bir yere tıktım. Bu olaydan bir hafta sonra Petek’le tanıştık. 1.5 sene sonra eve çıkıyorduk. Eski eşyaların arasından o peçete çıktı. “Bu ne” dediğinde hikayeyi anlattım. Sonra Petek telefonunu aldı. Çevirdi ve ekranda “Annem” yazıyordu. Dünyamız yıkıldı. “Biliyor muydun annem olduğunu?” diye defalarca sordu. ‘Nereden bileyim, o karanlıkta görmedim’ dedim. Dürüstlüğüme inandı. Annesi bir şey olmamış gibi davranmıştı. Biz de öyle yaptık.

Ben unuttum ama Petek bir kadın. Masadan kalksa bizi başbaşa bıraksa bile şüphe vardı. Sen birini beğeniyorsun, o kızınla evleniyor. Bu yaşananlarda da bunun etkisi vardır. Esas konu bu değil ama. Ne peki?"



'Beni aradan çıkarmak istediler'



"Beni başta milli piyango gibi gördüler. Sonra yıllar içinde Petek de kazanmaya başladı. Onun imkanlarından faydalanmak istediler. Ailesinde kimse çalışmıyor. Hepsine o baktı. Araba, ev almasını istediler. Ben de buna biraz engel oldum. Bu yüzden beni aradan çıkarmak istediler."



'Aldattım ama yakalanmadım'



"Her erkek kadar aldattım. Petek’le beraberken sevgilim olmadı. Yakalanmayan insan yapmıyor demektir. Ben de hiç yakalanmadım."