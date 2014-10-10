Can Gürkan: Oksijen maskesini kullanmayan sadece biz değiliz

TBMM Soma faciasını Araştırma Komisyonu’nun İzmir Aliağa Cezaevi’nde dinlediği Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Gürkan, Eynez Ocağı'nde yaşam odası yaptıklarını ancak tektonik hareketlerden ötürü bir yıl içinde 'göç'tüğünü söyledi.

TBMM Soma Faciasını Araştırma Komisyonu’nun 24-27 Eylül Tarihlerinde Eynez Ocağı’na girerek yaptıkları inceleme sırasında İzmir Aliağa Şakran Cezaevi’nde Soma Holding'in patronu Alp Gürkan’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilioğlu Can Gürkan’la yaptıkları görüşmenin tutanaklara yansıyan bazı bölümleri şöyle:

Can Gürkan, milletvekillerinin 'Neden kamera yoktu?' sorusuna, "Rutubetli bir ortam, kameralardan görüntü verimi çok zor alınıyor" yanıtı verirken, yaşam odası yerine acil durumlarda kullanılmak üzere 350 adet ferdi oksijen maskesi koyduklarını söyledi.

‘Oksijen maskesi kullanmayan bir tek biz değiliz’

İşçilerin gaz maskesini taşıma konusunda memnuniyetsiz tavırda olduklarını savunan Gürkan, oksijen maskesinin günlük çalıma koşullarında daha ağır olduğuna dikkat çekerek, "Yani, şimdi bu olaydan sonra herkes taşıyacak. Yani, bir tek oksijen maskesini kullanmayan biz değiliz. Biz şu anda bunu yaşadık, yaşamasaydık. Biz tamamen oksijen maskesine geçiyoruz. Bütün siparişlerimiz verildi, bütün çalışanlarımız bundan sonra oksijen maskesi… Nedir? Çünkü böyle bir olay yaşadık” diye konuştu.

TBMM Komisyonu Tutanakları 1

TBMM Komisyonu Tutanakları 2

TBMM Komisyonu Tutanakları 3

TBMM Komisyonu Tutanakları 4