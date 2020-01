'Soma'da 300 kişi güya söküm çalışması yapıyor, ama resmen üretime hazırlanıyorlar'

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma katliamının yaşandığı bölgedeki madenlerde son iki gündür inceleme yapan TBMM Komisyonu’nun CHP’li üyesi Özgür Özel, Eynez Maden Ocağı'nda söküm çalışması için yaklaşık 300 kişinin çalıştığını anlatan Özel, "O 300 kişinin de her biri için her gece yatmadan önce başlarına bir şey gelmesin diye dua edeceğim. Böyle bir şey olmaz yani. Güya söküm için çalışıyorlar, ama resmen üretime hazırlanıyorlar” dedi.

T24’e konuşan Özel, “Madende gördüğümüz aynı kurum kültürü, aynı risk yönetim anlayışı aynı iş güvenliği anlayışı ile bir an önce bir an önce üretime geçmek ve yeniden aynı şekilde kömür üretmek istiyorlar. Aslında her şey eski tas eski hamam” ifadelerini kullandı.

'Bir arpa boyu yol alınmadı'



İş güvenliği konusunda bir arpa boyu yol alınmadığını anlatan Özel, bundan sonra olabilecek kazalardan Meclis’in sorumlu olduğuna dikkat çekiyor ve “Bir kanun çıkarabilirdi. Bu işçilerin hangi koşullar altında nasıl çalıştıklarını gözleriyle gördüler. Ama bir şey yapılmadı” dedi. “Aynı şartlarda hiçbir şey olmamış gibi 'Burayı toparlayacağız, burayı düzelteceğiz. Şuradaki tahkimatı yapacağız' anlayışındalar. Yani 13 Mayıs günü Eynez ne durumdaysa Türkiye'deki hiçbir maden ondan daha güvenli değil şu anda. Bugün girdiğimiz Eynez Maden Ocağı da eskisi kadar bile güvenli değil. Eski halinden de zor durumda.”

Bizlere VIP maske ve araç verildi. İşçilere verilseydi!

Eynez ocağına inmeden önce milletvekillerine VIP maske verildiğini belirten Özel, "Madene inmeden önce bize dağıtılan oksijen maskeleri VIP maskelerdir. Milletvekilleri nasıl havaalanlarında VIP salonuna alınıyorsa bu ülkede, oksijen maskesi de VIP maske. Bizi içeriye götürdükleri o araçta bizim için yapılmış, VIP kuliker. Çünkü işçilerin her birisi o yolu yürüyerek gidiyorlar, çıkarken ise kömür taşınmadığı saatlerde bantla çıkıyorlar. Ayrıca bizi taşıdıkları bantın da mevzuata göre harekete geçmeden 20 saniye önce siren çalması etrafının ve üstünün kapalı olması gerekiyor. Yani bizi taşıdıkları o makina ile işçi taşısalar suç olur ama işçiler de zaten yürüyerek gidiyorlar" dedi.