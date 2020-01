Can Gox: Liseliler konserimde benimle birlikte Neşet Ertaş söylüyor, benim gözlerim doluyor

Can Gox, ‘Kaybedenler Kulübü’ filmi için yaptığı müziklerle geniş kesimler tarafından tanınan bir müzisyen. Şimdilerde ise ‘Neredesin Sen’, ‘Haydar Haydar’ ‘Drama Köprüsü’ adlı türkülerin ‘caz cover’larıyla internette milyonlarca kez dinleniyor. Gox “Lise konserimde gençler Neşet Ertaş, Haydar Haydar söylüyorlar, benim gözlerim doluyor” diyor.

Karar’dan Işıl Çalışkan’a konuşan Can Gox, müziğe ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını söylüyor: “Babam o zamanlar evde akordeon çalardı. Oradan müziğe karşı bir kulak dolgunluğum var. Sonrasında babamın eve küçük bir klavye almasıyla kendimi keşif yoluna çıktım. Kendi çabamla klavye çalmayı öğrendim, ortaokulda gitar derken konservatuara kadar gitti bu serüven.” Üniversite eğitimine ikinci sınıfta son veren Gox “Müzikte, sanatta bazı kişileri eğitemezsiniz. Ben sesimin bana hediye olduğunu düşünüyorum. Sokaktan geldim sokağa döneceğim. Okul beni tatmin etmedi. Bilgileri kendinden süzüyorsan tamam ama sadece kendine yüklüyorsan üniversite yaratıcılığı öldürebiliyor” diyor.

Film hayatımı değiştirmedi

2010 ve 2011 yıllarında Mobil Blues grubuyla Kadıköy’de sahne alan sanatçı, gündüz Can Göksun, geceleri ise Can Gox ismini kullanıyor. Can Gox, bir holdingte idari işler ve satın alma departmanında müdür olarak çalışırken müziklerini yaptığı ‘Kaybedenler Kulübü’ filmiyle ilgili şunları anlatıyor: “Kaan Çaydamlı, Mehmet Ada Öztekin, Mete Avunduk ile film sayesinde tanışmadım. Hepsi benim abilerimdi. Benden filmin müziklerini yapmamı rica ettiler. Film hayatımı değiştirmedi, sadece işlerimi yoğunlaştırdı. Hayat aynı şekilde Kadıköy’de devam ediyor.”

Haydar Haydar, Neredesin Sen adlı türküleri ‘cover’layan Can Gox, “Ustaların şarkılarını söylerken içimden geldiği gibi söylerim” diyor. Ve bu türküleri söylemeyi görev gibi de görüyor: “Bu türküleri söylerken hocalarımdan af diliyorum ama gönülden, dürüstçe söylüyorum. Lise konserimde gençler Neşet Ertaş, Haydar Haydar söylüyorlar. Benim gözlerim doluyor. Ben görevimi yaptığıma inanıyorum.”

‘Eski tayfa’yı takip ediyor

Cem Karaca, Barış Manço, Erkin Koray, Neşet Ertaş ve Moğollar gibi ‘eski tayfa’ müzisyenleri takip ettiğini ifade eden Can Gox “Onlar feyz aldığım özel insanlar. Müzikten çok duruşları ve insanlarla kurdukları ilişkileri önemsiyorum. Cem Karaca bir konsere gittiğinde önce bir halkı selamlıyor, bir kahvede oturup sonra konsere çıkıyor. İnsanlarla iç içe olan sanatçıların yolunda yürümeyi tercih ediyorum. Konsere gittiğimde lüks kafe ve restoranlarda ağırlanmak yerine köy kahvesinde gerçek hikayeler dinleyip insanlarla sohbet etmeyi seviyorum” diye konuşuyor.