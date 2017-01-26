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Can Dündar'ın sitesine erişim engeli

ozguruz.org, 24 Ocak'ta yayına başladığını duyurmuş

26 Ocak 2017 23:56

Can Dündar’ın yeni yayına başlayan sitesi ozguruz.org’a erişim engeli getirildi.

Bir süredir Almanya’da yaşayan ve burada yeni bir projeye başlayan Dündar, ozguruz.org’un yayına başladığını duyurmuştu. Türkçe ve Almanca olarak iki dilli yayın yapan sitenin yayına başlaması için gazeteci Uğur Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak tarihi seçilmişti.

Engelleme kararını Gazeteci Hayko Bağdat Twitter üzerinden duyurdu. Bağdat, “Daha hiçbir haber, yazı yayınlanmamışken hangi gerekçeyle engellediler ki? Ha pardon, adımız “özgürüz”..." ifadelerini kullandı.

Dündar da karara ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Hah. Ben de yasak nerde kaldı diyordum. Basılmamış kitabı yasaklayan, başlamamış siteyi de kapattı.. sanıyor. Göreceğiz. Yarın ola hayrola!"

 

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