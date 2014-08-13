Can Dündar'ın 'Canlı Gastesi' ekranlara dönüyor

Yayın hayatına "Egemenlik Milletindir" sloganı, E ve M harfleriyle başlayan TV em yeni sezonda büyük bir atak yapmak için Cumhuriyet yazarı Can Dündar ile anlaşmaya vardı.

Can Dündar “Canlı Gaste” programı ile Eylül'den itibaren TVem ekranlarında olacak...

Kanal yönetiminden yapılan açıklama şöyle:

“Ekranların marka ismi Can Dündar, “Canlı Gaste” programını Eylül’den itibaren TVem’de yapacak.

Televizyonun yönetimi de Yavuz Oğhan’a emanet. Oğhan, kanalın genel müdürlüğüne getirildi.

Transferler bununla da sınırlı değil.

Türkiye’nin tanıdığı gazeteciler, programcılar yeni yayın döneminde TV em’de olacak.

Yeni transferler ve gelişmeler önümüzdeki günlerde açıklanacak."