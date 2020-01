Can Dündar'a silahlı saldırıda 1 kişi daha gözaltına alındı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

Can Dündar'a saldırı girişiminde bulunan Murat Şahin'e silahı temin ettiği ileri sürülen Sabri B. dün sabah Şişli'de gözaltına alındı. Sonradan gözaltına alınan üç kişinin ise sorgusu sürüyordu. Sabri B. ile birlikte gözaltındakilerin sayısı 4 oldu.

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara yakın medya ile bazı yazarlar tarafından aylardır 'vatan haini', 'casus' iddiaları eşliğinde hedef gösterilen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle Erdoğan'ın da şikayetçisi olduğu davada hakkındaki kararı beklenen silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın açtığı ateş Dündar'a isabet etmezken NTV muhabiri Yağız Şenkal bacağından yaralandı. Saldırganın daha önce 'kasten yaralama'dan kaydı bulunan Sivas nüfusuna kayıtlı, 1976 İstanbul doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırganın Can Dündar'a "Sen vatan hainisin" diye seslendiği öğrenildi. Saldırıyı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek engelledi.

