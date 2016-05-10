Can Dündar’a silahlı saldırıda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü serbest

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Murat Şahin tutuklama istemiyle, diğer kişi de adli kontrol talebiyle mahkeme sevk edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, cinayet Büro Amirliğinde 4 gün sorgulandıktan sonra işlemleri tamamlanan Murat Şahin verdiği resmi ifadesinde de olayı ilk günkü gibi anlattı. Uzun süredir Can Dündar’ı medya aracılığı ile takip ettiğini söyleyen şüphelinin “Onun yaptığı haberlere uyuz oluyordum. Bir ara İngiltere’ye gittiğini biliyordum. Onun İngiliz ajanı olduğunu düşünüyordum. Ona bir ders vermek için böyle bir eylem planladım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Onu korkutup ayağını denk almasını sağlamaktı” dediği belirtildi.

Öte yandan polis olay günü Murat Şahin’in Gaziosmanpaşa’daki evinden saat 08.30 da çıktığını ve belediye otobüsünü kullanarak İstanbul Adalet Sarayı'na geldiğini tespit etti. Şüphelinin, kamera kayıtlarında saat 12.30’a kadar meydanda dolaştığı daha sonra tekrar oturduğu Gaziosmanpaşa’ya geri döndüğü öğrenildi. Şüphelinin daha sonra saat 14.30 sıralarında tekrar İstanbul Adalet Sarayı'na geldiği ve olay saatine kadar meydanın Kağıthane tarafındaki bölümünde tek başına beklediği, bu süre zarfında hep tek başına olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde saldırıdan sonra gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin de ifadelerinde saldırıyla bir ilgilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Murat Şahin’in yakalanmasının ardından gözaltına alınan yangın kapıları takan bir firmadaki iş arkadaşı Türkmenistan uyruklu Farhad H.'nin (28) olay günü cep telefonu kayıtlarında İstanbul Adalet Sarayı çevresinde olduğu tespit edildi. Ancak şüphelinin saldırıyla bir ilgisinin olmadığını söylediği belirtildi. Murat Şahin’in oturduğu Gaziosmanpaşa’daki evinin bulunduğu mahalleden arkadaşı Mehmet K.’nin ise daha önceden yaralama, hırsızlık, güveni kötüye kullanmak, kumar oynamak, mühür bozmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın 3. gününde gözaltına alınan Melik S. (28) ve Adnan S.'nin (32) ise haklarında Can Dündar’a saldırıyı planlayan kişiler olduğu yönünde ihbar bulunduğu öğrenildi. Olayda silahı kullanan Murat Şahin’le irtibatlı oldukları öğrenilen şüphelilerden Melik S.’nin daha önceden yaralama, tehdit, hakaret ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu belirildi. Adnan S.’nin ise daha önceki suçları arasında hakaret, yaralama ve tehdit suçları var. Bu iki şüphelinin polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

Öte yandan, silahlı saldırıda kullanılan ve olaydan sonra polis kriminal laboratuarına gönderilen tabancanın incelemesi tamamlandı. Yapılan incelemede 9 mm çaptaki ruhsatsız tabancanın daha önce herhangi bir suçta kullanılmadığı öğrenildi.

Polis silahlı saldırı olayıyla ilgili bu sabah ikinci dalga operasyon yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu isimleri tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Bu kişilerin de saldırı ile bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Olayda kullanılan tabancayı Murat Şahin’e veren kişinin tespit edilmesi için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Polis tarafından, saldırının organize bir şekilde yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğu, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.