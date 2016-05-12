Hukukçular: Can Dündar'a saldırı hafife alınıyor, saldırgan yakında serbest kalır

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın MİT TIR’ları davasının karar arasında adliye önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma kapsamında saldırgan Murat Şahin’in öldürmeye teşebbüsten sevk olunduğu hâkimlik tarafından silahla tehdit suçundan tutuklanması soruşturmanın karartılacağı şüphesini uyandırdı. Kararı yorumlayan hukukçular, olayın hafife alındığını ve Şahin’in bu suç maddelerinden tutukluluğunun kısa süreceğini söyledi.

Can Dündar, 6 Mayıs günü MİT TIR’ları davasının karar arasında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde Murat Şahin tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda NTV muhabiri Yağız Şenkal da bacağından yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında toplamda 8 kişi gözaltına alınmış, aralarında tetikçi Murat Şahin’in de olduğu 5 kişi önceki gün emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Şüphelilerden Mehmet Kanoğlu, Adnan Subaşı ve Melik Subaşı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Farhad Hodjageldiyev adli kontrol hükümlerinin uygulanması, saldırgan Murat Şahin ise “adam öldürmeye teşebbüs”, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” ve “olası kastla yaralama” suçlarından tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmişti. Şahin, savcılığın talebinin aksine “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklandı. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği yargıcı Bekir Altun kararıyla Şahin’in öldürmeye teşebbüs etmediğini, silahla tehdit olarak yorumladığını ortaya çıkardı. Kararla birlikte Şahin hakkında Şenkal’ı yaraladığı için “olası kastla yaralama” suçundan tutuklama tedbiri uygulanmamış oldu.

Dosyaya gizlilik

Soruşturmaya Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun bakması nedeniyle dosyaya gizlilik kararı getirildi, böylece avukatların dosyayı incelemesi engellendi. Ancak tutuklama kararında terör suçuyla ilgili bir maddenin bulunmaması, gizlilik kararının ‘karartma girişimi’ olduğu şüphesini akıllara getirdi.

Turgut Kazan: Hükümet komiseri

Kararı yorumlayan eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, “Sulh Ceza Hakimliği yargıçlarının hikmetinden sual olunmaz” diyerek, sulh ceza hakimliklerini ‘bir çeşit hükümet komiserliği’ şeklinde tanımladı. Bu yüzden karara şaşırmadığını dile getiren Kazan, “Hele hele gazeteciye veya gazeteye saldırı olmuşsa çok farklı bir değerlendirme yaptıklarını daha önce gördük. Bu suç maddeleri ile tutukluluğun çok uzun süreceğini düşünmüyorum” dedi.

Celal Ülgen: Serbest kalır

Avukat Celal Ülgen, “Bu olayın fazla hafife alındığı kanısındayım. Bu sevk maddesi ile tutuklama tedbiri bir ayı bulmaz kaldırılır. Oysa ülkemizde yeşeren ve köklü geçmişi bulunan bu suikast olayının daha ciddi irdelenmesi gerekirdi. Ayrıca olası kast uygulaması hukukumuzda yeni bir kavram ve yeterince anlaşılmış değil” diye konuştu.