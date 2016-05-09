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Can Dündar'a silahlı saldırıda gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Saldırıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

09 Mayıs 2016 14:45

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik İstanbul Adliyesi'nde düzenlenen saldırı girişimine ilişkin 2 kişi daha gözaltında alındı. Saldırgan Murat Ş. ile birlikte gözaltındaki şüpheli sayısı 5’e yükseldi.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, MİT TIR'larının aranması davasında "devletin gizli belgeleri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik silahlı saldırı yönelik saldırgan Murat Ş., olaydan hemen sonra yakalanmış, cumartesi günü de silah temin eden ve gözcülük yapan iki kişi daha gözaltına alınmıştı. 

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