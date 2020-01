Can Dündar için ne demişlerdi: Vatan haini, bedelini ödeyecek, casus, Rus dölü bile yapmadı!..

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün, MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdikleri için yargılandığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Dündar'ı hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıdan sonra akıllara Dündar'ı hedef gösteren söylemler akıllara geldi. İki gazetecinin yargılandığı MİT TIR'ları davasında karar açıklandı. Can Dündar'a devletin gizli bilgilerini temin etme ve açıklamadan Can Dündar'a 7, Erdem Gül'e 6 yıl hapis cezası verildi. Can Dündar'ın cezası 5 yıl 10 aya, Erdem Gül'ün cezası 5 yıla indirildi.

MİT TIR'ları davasında Can Dündar'a 7 yıl, Erdem Gül'e 6 yıl hapis cezası!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MİT TIR’larıyla ilgili yapılan haber için Dündar’ı canlı yayında tehdit etmişti. Erdoğan, "Ben davamı da açtım. Bunların derdi Türkiyenin imajına gölge düşürmek. Bunu özel haber olarak yapan kişi de bunun bedelini ağır ödeyecek öyle bırakmam onu” demişti.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararını kaldıran Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) “Vermiş olduğu karara sadece sessiz kalırım ama kabul etmek durumunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum” demiş, ve MİT TIR’ları davasının ‘casusluk’ olduğu iddiasını yenilemişti. Erdoğan,”, "Yerel mahkeme bu karara direnebilirdi. O zaman AYM’nin kararı boşa çıkacaktı. Tahliye edilen kişiler AİHM'e gideceklerdi. Oradan alacakları cevap da bellidir" diye konuştu” diye konuşmuştu.

Star yazarı Cem Küçük, 15 Eylül 2015’te iktidara yakınlığıyla bilinen AHaber’de Can Dündar ve Erdem Gül için "MİT TIR'ları olayı ABD'de yaşansaydı CIA o muhabirleri öldürürdü" demişti.

Organize suç liderliğinden yargılanan Sedat Paker de Can Dündar'ı hedef göstererek, "Vatan hainliğinden yargılanan birisin. İlk iş idamın geri getirilmesi, ikincisi sizlerin asılması olacaktır” sözleriyle tehdit etmişti.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 10 Mart 2016'da yazdığı köşe yazısında Can Dündar ve Erdem Gül için, “Sesinizi kısın ve ortalıkta fazla gözükmeyin. Vatandaş, hakimler kadar anlayışlı davranmayabilir” diye yazmıştı.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Dündar hakkında “Rus dölleri bile yapmadı Can Dündar’ın yaptığını!” başlıklı yazısında “Gavuroğlu gavur Rus’un, gavur dölleri vatandaşlarından bir tanesi bile.. Evet; bir tanesi bile çıkıp.. “İşte savaş suçunun delilleri.. İşte bombalar.. İşte füzeler.. Rus füzelerinin, Suriye semalarında işi ne? Her şeyi fotoğrafladık.. İşte görüntüler” diye yazamıyor. Yazmıyor..” diye yazmıştı.

A Haber’e konuk olan Cemil Barlas, MİT TIR’ları belgeleri yayınlandıktan sonra “Vatana ihanet hiç bu kadar sıradanlaşmamıştı. O TIR’ları durduranların yanına tıkılmalık bunlar. Gazeteci kisvesi kurtarmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Tezcan, analizmerkezi.com’da 5 Haziran 2015’te yazdığı bir yazısında “Net söylüyorum: Can Dündar’ın cesedinin üzerinden Türkiye’yi karıştırmak isteyebilirler” demişti.