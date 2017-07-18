Can Dündar ve Veysi Altay'ın davası ertelendi

Özgür Gündem gazetesine dayanışma gösteren gazeteci Can Dündar ile yönetmen Veysi Altay'ın davası 26 Aralık’a ertelendi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için 1 gün Nöbetçi Genel Yayın yönetmenliği yapan gazeteci Can Dündar ile yönetmen Veysi Altay'ın yargılandığı dava ertelendi.

Gazeteci Can Dündar ve yönetmen Veysi Altay'ın duruşması, bugün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sadece avukatların katılığı duruşmaya, Altay ve Dündar mazeret bildirerek katılmadı.

Avukatların mazeretini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı, 26 Aralık'a erteledi.