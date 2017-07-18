T24 LogoT24 Logo
Politika

Can Dündar ve Veysi Altay'ın davası ertelendi

Duruşma, bugün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü

18 Temmuz 2017 18:31

Özgür Gündem gazetesine dayanışma gösteren gazeteci Can Dündar ile yönetmen Veysi Altay'ın davası 26 Aralık’a ertelendi.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi ile dayanışmak için 1 gün Nöbetçi Genel Yayın yönetmenliği yapan gazeteci Can Dündar ile yönetmen Veysi Altay'ın yargılandığı dava ertelendi. 

Gazeteci Can Dündar ve yönetmen Veysi Altay'ın duruşması, bugün İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sadece avukatların katılığı duruşmaya, Altay ve Dündar mazeret bildirerek katılmadı.

Avukatların mazeretini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı, 26 Aralık'a erteledi.

 

ETİKETLER

gazeteciCan DünaryönetmenVeysi Altayözgür gündemgazetedayanışmamahkemedavakararertleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24