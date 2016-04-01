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Erdoğan'ın tepki gösterdiği konsoloslar, Dündar ve Gül davasının kapalı yapılan duruşmasına katılmadılar

İşte Dündar ve Gül duruşmasını izleyen isimler...

01 Nisan 2016 12:20

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül MİT TIR'ları davası için üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Bir önceki duruşmayı izlemek üzere adliyeye gelen ve davanın müştekisi olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisi ile karşılaşan konsoloslar, kapalı yapılan bugünkü duruşmaya katılmadılar. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, "Davanın kapalı görülmesinden dolayı duruşmayı medyadan takip ediyoruz" açıklaması yaptı.

Bgünkü duruşmaya destek için aralarında CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, HDP milletvekili Garo Paylan, eski CHP milletvekili Melda Onur, eski HDP milletvekili Hasip Kaplan'ın bulunduğu çok sayıda milletvekili Çağlayan Adliyesi'ne gitti. 

Ceyda Karan, Murat Sabuncu, Ergun Babahan'ın da bulunduğu bir grup gazeteci ile STK'lar ve meslek örgütleri de duruşmaya destek için gelenler arasında. Gezi eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle başıdan vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da adliyeye gelerek Dündar ve Gül'e destek verdi.

İngiltere İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner ve Can Dündar

25 Mart Cuma günü görülen davanın ilk duruşmasına, İngiltere Başkonsolosu Leigh Turner ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Muriel Myriam Domenach, Almanya Büyükelçisi, İtalya, Hollanda başkonsolosları da katılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Siz kimsiniz ya, sizin ne işiniz var orada. Yani diplomasinin de bir edebi, adabı var. Burası senin ülken değil, burası Türkiye" ifadeleri ile konsoloslara tepki göstermişti.

 

Ne olmuştu?


Gazeteciler Dündar ve Gül, Adana'da durdurulan MİT TIR'larının içinde silah ve mühimmat bulunduğunu ortaya koyan görüntüleri yayımlamaları nedeniyle tutuklanmıştı. İki gazetecinin tutuklanma gerekçesi "Silahlı terör örgütü üyeliği, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak." Tutuklama kararı İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce verildi. Can Dündar ve Erdem Gül'ün yaptığı 3 tahliye talebi de reddedildi. Anayasa Mahkemesi, iki gazetecinin tutukluluklarının 91. gününde hak ihlali kararı vermişti.

92 gün tutuklu kalan gazetecilerin Anayasa Mahkemesi kararıyla serbest kaldıkları davanın ilk duruşması İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Davayı yerli ve yabancı çok sayıda sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve siyasetçi de izleyecek.
 

Duruşmaya 2 gün kala savcı değişikliği


Dündar ve Gül’ün avukatlarını kaygılandıran bir gelişme ise savcı değişikliği oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmaya 2 gün kala, Savcı İrfan Fidan’ı davadan alıp Yerine Evliya Çalışkan’ı görevlendirdi. Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 15 gün önce mahkemeye dört yeni hakim atandığını, AYM kararını aşmak için de duruşmaya yeni delil sunulmuş gibi davranıldığını belirterek, “Bu tezgahı kabulleneceğimizi zannedenler duruşmayı beklesin,” dedi.


Edebiyatçılardan Davutoğlu’na mektup


Dünya edebiyatının önde gelen isimleri Başbakan Ahmet Davutoğlu’na açık mektup yazdı. Monica AliMargaret Atwood dahil 100’ü aşkın yazar, The Guardıan gazetesinde yayınlanan mektupta, davanın düşürülmesi ve basın-ifade özgürlüğüne dönük ihlallere son verilmesi istendi.

 

Dava 1 Nisan'a ertelenmişti

 

25 Mart’taki duruşmada davanın kapalı görülmesine karar veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekillerinin duruşma salonunu terk etmeyi reddetmesi üzerine davayı 1 Nisan'a ertelemişti. Milletvekilleri hakkında yasal işlem yapılması kararlaştırılan mahkeme, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve MİT'in davaya müdahil olmasını kabul etmişti.

 


Suçlamalar


Dündar ve Gül için, “casusluk”, “cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “terör örgütüne yardım etme” suçlarından ayrı ayrı bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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