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Can Dündar Sakharov Ödülü’ne aday

Ödülü kazanan isim 27 Ekim’de belli olacak

11 Ekim 2016 21:45

Avrupa Birliği’nin Sakharov İnsan Hakları Ödülü için finalistler belli oldu. Bir zamanlar IŞİD’in tutsağı olan 2 Iraklı kadın, Kırım Tatarları’nın lideri Mustafa Cemilev ve eski  Cumhuriyet Gazetesi’nin Yayın Yönetmeni Can Dündar ödül için finale kalan isimler oldu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, finalistler Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler ve Gelişim Komisyonu tarafından belirlendi. Ödülü kazanan isim 27 Ekim’de belli olacak.

1988’de Sovyet muhalif Andrei Sakharov adına verilmeye başlanan ödül insan haklarını ve özgürlükleri savunan kişi ve gruplara veriliyor. Geçen yıl ödülü alan isim Suudi blog yazarı Raif Badawi’nin kazanmıştı.

Finalistlerden Iraklı Nadia Murad Base ve Lamiya Aji Bashar, Yezidi toplumu ve IŞİD’in seks kölesi olarak kullandığı kadınları destekleme çalışmaları yürütüyor.

 

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