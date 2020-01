Can Dündar, "Emniyetin 'Seni koruyamayız' uyarısı üzerine yurt dışına çıktı" iddiasını yalanladı

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall'ın "Dündar, emniyetin uyarısı üzerine can güvenliği nedeniyle yurtdışında" şeklindeki ifadelerini yalanladı. Dündar, resmi Twitter hesabında "Emniyet, koruma önlemlerini alıyor. Devlet, "Seni koruyamayız, dışarı çık" der mi? Dese de buna uyulur mu?" diye yazdı.

Überall, Cumhuriyet yazarı Aydın Engin'in kendisine, Can Dündar'ın emniyetin tavsiyesi üzerine Can Dündar'ın yurtdışına çıktığını söylediğini dile getirmişti.