T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Dündar, "Emniyetin 'Seni koruyamayız' uyarısı üzerine yurt dışına çıktı" iddiasını yalanladı

Dündar, "Devlet, 'Seni koruyamayız, dışarı çık' dese buna uyulur mu?" dedi

13 Temmuz 2016 14:21

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall'ın "Dündar, emniyetin uyarısı üzerine can güvenliği nedeniyle yurtdışında" şeklindeki ifadelerini yalanladı. Dündar, resmi Twitter hesabında "Emniyet, koruma önlemlerini alıyor. Devlet, "Seni koruyamayız, dışarı çık" der mi? Dese de buna uyulur mu?" diye yazdı. 

Überall, Cumhuriyet yazarı Aydın Engin'in kendisine, Can Dündar'ın emniyetin tavsiyesi üzerine Can Dündar'ın yurtdışına çıktığını söylediğini dile getirmişti.

ETİKETLER

Cumhuriyet GazetesiGenel Yayın YönetmeniCan DündarAlman Gazeteciler BirliğiDJVAydın EnginFrank Überall

","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-07-13T14:21:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/can-dundar-emniyetin-seni-koruyamayiz-uyarisi-uzerine-yurt-disina-cikti-iddiasini-yalanladi,349700","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/can-dundar-emniyetin-seni-koruyamayiz-uyarisi-uzerine-yurt-disina-cikti-iddiasini-yalanladi,349700"}]

İlgili Haberler

Alman Gazeteciler Birliği: Can Dündar emniyetin uyarısı üzerine can güvenliği nedeniyle yurtdışında

Alman Gazeteciler Birliği Başkanı, Can Dündar'ın ağustosta Türkiye'ye geri döneceğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24