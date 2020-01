Alman Gazeteciler Birliği: Can Dündar emniyetin uyarısı üzerine can güvenliği nedeniyle yurtdışında

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, gazeteci Aydın Engin'in kendisine, Can Dündar'ın emniyetin tavsiyesi üzerine Can Dündar'ın yurtdışına çıktığını söylediğini dile getirdi.

Dayanışma amacıyla Cumhuriyet gazetesini ziyaret eden Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall gözlemleriyle ilgili Die Tageszeitung'a açıklamalarda bulundu.



Überall, ziyareti sırasında Cumhuriyet'in geçici olarak genel yayın yönetmenliği görevini sürdüren Aydın Engin ile görüştüğünü belirtti.

"Dündar Ağustos'ta görevinin başına dönecek"

Überall, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada gazeteci Aydın Engin'in kendisine "Can Dündar'ın can güvenliği nedeniyle yurtdışında bulunduğunu, İstanbul Emniyet Müdürü'nün ellerindeki bilgilere dayalı uyarısı ve iki aylığına yurtdışına çıkması yönündeki tavsiyesi üzerine Dündar'ın yurtdışına gittiğini" söyledi. Überall'in dpa'ya aktardığına göre Engin, Can Dündar'ın ağustos ayında ülkeye geri döneceğine ve Cumhuriyet'in genel yayın yönetmenliği görevini yeniden üstleneceğine inandığını ifade ederek kendisinin bu pozisyon için çok yaşlı ve yorgun olduğunu belirtti.

Überall: Bir dava dalgası yaşanacağı tahmin ediliyor

Can Dündar MİT tırlarıyla ilgili yaptığı haberler nedeniyle 6 Mayıs'ta 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dündar, kararın açıklanmasını beklediği sırada Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırıya uğramış, ancak yara almadan kurtulmuştu. Geçen cuma günü Hamburg'a gelen Dündar Almanya'da araştırmacı gazetecilerin kurduğu Netzwerk Recherche (Araştırma Ağı) tarafından verilen Leuchtturm (Deniz Feneri) Ödülü'nü almıştı.

Türkiye'de 6 gazete ve 2 televizyondan gazetecilerle bir araya gelen DJV Başkanı Frank Überall, medyanın tamamında büyük bir güvensizliğin hissedildiğini söyledi.



Birçok gazetecinin hükümetin baskılarının daha da artmasından endişe duyduğunu söyleyen Überall “Bir dava dalgası yaşanacağı tahmin ediliyor” dedi. Ziyaret ettiği tüm redaksiyonlarda tutuklanma tehdidi altında olan gazeteciler bulunduğunu ifade eden Frank Überall “Erdoğan'ın eleştirildiği bir gösterinin haberini yapmak bile bunun için yeterli olabiliyor” diye konuştu.