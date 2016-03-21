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Can Dündar: Duruşma tarihimiz yaklaştıkça yandaş medya yalan kampanyası başlattı

Dündar, iddialara twitter hesabından yanıt verdi

21 Mart 2016 12:39

Gazeteci Can Dündar, medyada yer alan iddialara twitter hesabından yanıt verdi. "Duruşma tarihimiz yaklaştıkça yandaş medya bir yalan kampanyası başlattı" diyen Dündar, "Adetim olmadığı halde kayda geçsin diye toplu cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Dündar'ın yanıt verdikleri arasında 'PKK’lı bombacı Cumhuriyet muhabiri çıktı', eşinin 'Washington’a ev bakmaya gittiği'  'Fetullahçılar’ın şantaj yaptığı' iddilarıyla birlikte, atmadım dediği tweet'leri de var.

 

 

"Böyle bir alçaklık yok"

 

 

Can Dündar iddialara 6 madde halinde yanıt verdi;

1- “Can Dündar Le Monde’da Türkiye’nin AB’ye alınmaması çağrısı yaptı”sorusuna Başbakan, “Ona o yakışır”demiş. Yazıda öyle bir cümle yok.

2- Yeni Şafak, "Terörden korkmayın" deyip zırhlı araçla geziyorlar” diye tweet attığımı, "Utanmazlar" manşetiyle yazdı. Öyle bir tweet’im yok.

3- 15 Mart’ta Güneş Gazetesi, “PKK’lı bombacı Cumhuriyet muhabiri çıktı” manşetini attı. Külliyen yalan. Öyle bir muhabirimiz yok.

4- Twitter’da “Ankara bombasını böyle kutladılar” diye rakı sofrasında çekilmiş eski bir fotoğrafım kullanıldı. Böyle bir alçaklık yok.

5-  Güneş, eşimin Washington’a ev bakmaya gittiğini yazdı. Oysa RSF’in toplantısına gitmişti. Hiç umutlanmasınlar, kaçmaya niyetim yok.

6-  Güneş, telefonumu dinleyen Fetullahçılar’ın bana şantaj yaptığı iddiasını ortaya attı. Dinleyenlerden şikayetçiyim. Şantaj filan yok.

Dündar son olarak "Yandaş medyanın yalanlarla yıpratma kampanyasının sebebini biliyorum, ama bunların nihai sonuca bir faydası yok" diye yazdı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve  Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün AİHM kararıyla tahliye edilmesinin ardından ilk duruşma 26 Mart'da görülecek.

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