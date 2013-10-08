Can Dündar: 12 Eylül sansürünü özledim

Almanya’nın Essen şehrinde düzenlenen 'Türk-Alman Edebiyat Festivali Literatürk'e konuk olan Gazeteci-Yazar Can Dündar, 'Gezi Olayları' başlıklı sunumunda, “Gezi gençlerine yapılan baskıyı yüksek sesle dile getirdiğim için, önce tehditlere maruz kaldım, sonrada işimizi terk etmek zorunda bırakıldık” ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda Alman'ın da dinlediği konuşmasında Can Dündar, 12 Eylül döneminde de gazeteci olduğunu hatırlatarak, son yıllardaki baskı sebebiyle 12 Eylül dönemindeki sansür uygulamalarını bile özlediğini vurguladı.

Can Dündar konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

'Asker 'şunu yazma' diyordu, şimdi neyi yazmayacağımızı bile bilemiyoruz'

“Askerle güzel bir düzen vardı aramızda. Asker telefon ediyordu ve bunları koymayın diyordu, biz de koymuyorduk. O konular yokmuş gibi davranıyorduk ve herkes işini biliyordu. Şimdi ise, siz anlarsınız neyin yazılmayacağını deniyor. Böyle olunca da bazı gazete televizyon patronları da, her şeyi onun içine koyuyor. Neyin yasak olduğunu bilemiyorsunuz. Belki de iktidarı üzmeyecek haberler de bundan dolayı yapılamıyor. Bana bu gazetede, Başbakan'ı üzecek haber istemiyorum dendi, ama ben hangi haberlerin onu üzeceğini bilmiyorum. Her şeye üzülüyorlar, üzülünce de bizi kovuyorlar."

'Başbakan'ı bir kere üzmüşseniz bir daha iş bulmanız zor'

“Haberinizle bir kere Başbakan'ı üzmüşseniz, bu daha sonrada üzebileceğiniz anlamına geldiği için başka gazetelerde iş bulma imkanınız çok daralıyor. Her patron iktidara muhalefet etmenin hem keyfini, hem de acısını biliyor. İtaat edenler ayrıcalık görüyor, etmeyenlerin de başına olmadık işler geliyor. Dolayısıyla da bazı patronlarda aman benden uzak dursun diyor."

Cumhuriyet'te yazacak

"Allah'tan böyle demeyenler var ve ilk defa burada açıklıyorum, bayram sonrası yazılarıma Cumhuriyet Gazetesi'nde devam edeceğim"

'Lideri olmayan hareket iktidarı zora düşürdü'

“Gezi gençlerinin bir liderinin olmaması iktidarı oldukça zora düşürdü. Türkiye'de liderler ya koşu bandından düşüp ölüyordu, ya da yatakta yakalanıp bir şekilde ülkenin kaderi değişiyordu. Şimdi ilk defa bundan bağımsız bir durumumuz var, lideri olmayan bir hareketimiz var. Dolayısıyla bizi, koşu bandından da düşürmezler, yatağa da atamazlar."

Gezi olaylarını, dünü ve bugününü hazırlamaya çalıştığı ve adına 'Bu daha başlangıç' vermeyi planladığı kitabıyla anlatacağını belirten Can Dündar, "Gezi olayları bir birikimin patlaması olarak ortaya çıktı. Gerçekten canı yanmış insanların, yollara döküldüğü ve kendiliğinden gelişmiş bir sivil toplum hareketi. Hükümet bunu geç anladı" diye konuştu.

Can Dündar, sunumunu tamamlamasının ardından kitaplarını imzaladı.