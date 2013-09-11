Can Dündar Cumhuriyet'e hayır demedi, kesin kararını bildirecek

Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Hikmet Çetinkaya, Can Dündar'ın artık Cumhuriyet'te yazacağını duyurdu. Can Dündar'ın ise Cumhuriyet'in getirdiği yazarlık teklifine sıcak baktığı ancak kesin kararını vermek için süre istediği öğrenildi.

Gezi Parkı eylemlerinin ardından medyada yaşanan işten atmaların son örneklerinden biri olan Can Dündar, bir süre Birgün gazetesinde 3’üncü sayfada Doğan Tılıç’ın köşesinde geçici olarak yazıyordu.

Cumhuriyet gazetesi Yayın Kurulu üyesi Hikmet Çetinkaya'nın Twitter'daki açıklamasına göre, "Can Dündar Cumhuriyet'te üç gün yazacak ve dizi yazılar-röportajlar yapacak."

T24'ün aldığı bilgilere göre, Can Dündar Cumhuriyet'in getirdiği yazarlık teklifine sıcak bakıyor ancak kesin kararını vermek için gazeteden süre istedi.

Birgün gazetesinde geçici olarak yazıyordu

Milliyet’teki yaprak dökümü Nuray Mert’in 2012’de gazetedeki görevine son verilmesiyle başlamış, Nuray Mert’i takip eden isim Semih İdiz olmuştu.

18 Mart 2013'te, Hasan Cemal’in yaklaşık 15 yıldır yazdığı Milliyet'teki köşesi kapatılmış, Can Dündar ise Gezi Parkı olayları ve Mısır’da yaşanan gelişmelerle yazdığı yazıların ardından yıllık izne çıkarılmıştı. Can Dündar’ın köşesinin kapatıldığı 1 Ağustos’da resmen duyurulmuş, Milliyet’in patronu Erdoğan Demirören gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak’ın da köşesini kapatma yoluna gitmişti. Milliyet’teki kan kaybı bununla da kalmamış, Demirören’in kararıyla Yayın Koordinatörü Tahir Özyurtseven’in görevine son verilmişti.

Dündar, bu süre zarfında Birgün gazetesinde 3’üncü sayfada L. Doğan Tılıç’ın köşesinde geçici olarak yazıyordu.