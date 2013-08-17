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Yaşam

Can Dündar'ın oğlu, ücretsiz çalıştığı Milliyet'ten 'tasarruf' için çıkarılmış

Ege Dündar: 4 ay boyunca tek kuruş almadım. Gerekçe, gerçekten tasarruf olsa, para almayan birini göndermek mantıklı değil

17 Ağustos 2013 15:16

Milliyet gazetesinden kovulduktan sonra BirGün gazetesinde Doğan Tılıç’ın köşesinde geçici bir süre için yazan gazeteci Can Dündar’ın oğlu Ege Dündar, para almadan çalıştığı Milliyet gazetesinden “tasarruf” gerekçesiyle çıkarıldığını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman’a konuşan Ege Dündar, Milliyet gazetesindeki 4 aylık serüvenini anlattı.

Dündar, Arman’ın “18 yaşında sen de bu kıyımdan nasibini aldın. “Ben neymişim be abi!” diyor musun?” sorusuna “Haşa! ‘Medya, sen neymişsin be abi!’ diyorum. 4 ay köşe yazmış biri olarak, tabii ki ‘Ben neymişim be abi!’ diyemem. Benim durumdan çok, medyada olup bitenin önemsenmesi gerekiyor” diye cevap verdi.

İşten çıkarılma sürecini de anlatan Dündar, “Gezi döneminde yazdığım yazıların etkisi oldu mu, yoksa sadece babamın oğlu olduğum için mi tam kestiremiyorum. Bence ikisi de. Ama daha çok Can Dündar’ın oğlu olmam galiba!” ifadelerini kullandı. İşten çıkarıldığını Ekler Yayın Koordinatörü Aslı Çakır’ın ilettiğini söyleyen Ege Dündar şunları söyledi:

“Ekler Yayın Koordinatörüm Aslı Çakır aradı. Çok yakın çalıştığımız biriydi, bana da çok yardımcı oldu bu süreçte. Öncelikle telif alan herkesin gönderileceğini ve bir tasarrufa gidileceğini söyledi.”

 

‘Can Dündar’ın oğlu olduğunu bilmiyorduk’

 

Arman’ın “Sen telif alıyor muydun?” sorusuna Dündar şöyle cevap verdi:

“Hayır! 4 ay boyunca tek kuruş almadım. Gerekçe, gerçekten tasarruf olsa, para almayan birini göndermek mantıklı değil. Aslı Çakır para almadığımı söylemiş. Demişler ki: ‘Yok, birçok kişiyi göndereceğiz.’ Aslı Çakır bunun üzerine sormuş, ‘Babasıyla mı ilgili?’ diye. Onlar da demişler ki: ‘Yok biz bugüne kadar bilmiyorduk babasının kim olduğunu…’

 

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