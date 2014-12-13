'Can dostu' 40 milyon lira dolandırdı, iflas etti, intihar etti!

İntihar eden işadamı Mete Mustafa Tiryakioğlu ardında iki mektup bıraktı. Mektuplarda eşine “Soner’in bana 40 milyon borcu var” demiş, Soner’e de “Can dostum” diye hitap etmişti. Borçtan şüphelenen polis Soner’i dolandırıcılıktan yakaladı.

İşadamı Mete Mustafa Tiryakioğlu (49), Hollandalı saat markası TW Steel’in Türkiye ve Ortadoğu distribütörlüğünü yürüten Forum Saat’in sahibiydi. Ayrıca, Vahdet Tiryakioğlu Otomotiv ve Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ve Rulman Dünyası Limited Şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyordu. 11 Mayıs 2013 gecesi ailesine bir toplantıya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Otomobilini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde durdurdu.

İşadamı köprüde durdu ve...

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, otomobilden indi ve korkuluklara çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Cesedi 2 saat sonra deniz polisi tarafından bulundu. Haberlerde, borçları nedeniyle bunalıma girdiği ve alacaklıların baskısına daha fazla dayanamayarak intiharı seçtiği yazılıyordu.

Biri eşine, biri Soner’e iki mektup

Geride eşi ve ortağı Soner İ.’ye birer mektup bıraktı. Eşi Yonca Tiryakioğlu’na yazdığı mektupta, iş ilişkisinden bahsediyor ve Soner İ.’den 40 milyon lira alacaklı olduklarını bilmesini istiyordu. Mektuptaki bu cümle polisin dikkatini çekti. Savcı, Tiryakioğlu’nun dolandırılarak intihara sürüklendiğinden şüphelenerek olayın araştırılması için Mali Suçlarla Mücadele’ye talimat verdi.

Telefonları mesajları incelendi

Ekipler, Tiryakioğlu ile Soner İ. arasındaki telefon, mesaj ve e-posta trafiğini mercek altına aldı. Yakınları ile görüşüldü. İddialara göre; Soner İ., Mete Mustafa Tiryakioğlu ile ölümünden bir yıl önce tanıştı. Kendisini hükümet yetkilileriyle rahat görüşebilen, ihale bağlayabilen bir kişi olarak tanıttı. Tiryakioğlu, Soner İ.’ye duyduğu güven nedeniyle beraber iş yapma teklifini kabul etti.

Saat ihalelerini alma vaadi

Soner İ. ilk iş olarak 3 şirket kurdu. Bu şirketler üzerinden bakanlıkların açtığı saat ve giyim eşyası benzeri ihaleleri aldıklarını, masraf ve vergi adı altında Tiryakioğlu’ndan 50 çek ve nakit para aldı. Bazı ihalelere girerek alacakları vaadiyle de para almaya devam etti. Almanya’ya tişört ihraç edeceklerini söyleyerek para almaya devam etti. Tiryakioğlu’ndan alınan para 40 milyon lirayı buldu. Ancak ortada yapılan hiçbir şey yoktu. Soner İ., her seferinde bakanlıklarla görüşmelerinin devam ettiğini söyleyerek Tiryakioğlu’nu oyaladı. Tiryakioğlu, 1 yıl içinde iflas etti ve intihar etti.

Ölürken bile güveniyordu

SMS’leri inceleyen polise göre, Tiryakioğlu, ölümünden önce de Soner İ.’ye güvenmeye devam etti ve dolandırıldığını fark edemedi. Soner İ.’ye bıraktığı mektuba, “Can dostum” diyerek başladı ve ayrılık satırları yazdı. Polis, dolandırıcılık olayında Ümit Ç.’nin aracılık ettiğini, Soner İ.’nin eşinin de dolandırıcılık olayıyla bağlantılı olduğunu belirledi.

‘Can dostu’ tutuklandı

Önceki gün operasyon başlatıldı. Soner İ. ve eşi Ulus’ta 2500 lira kirada oturdukları evde gözaltına alındı. Ümit Ç. de yakalandı. 3 kişi, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘belgede sahtecilik’ ve ‘ölüme sesebiyet vermek’ten sorguya alındı. Ardından tutuklandı.

Tatlıtuğ saatleri yapmışlardı

Tiryakioğlu, bir ilke imza atarak bir Türk model adına dünya pazarı için özel üretilen ‘Kıvanç Tatlıtuğ Special Edition’ saatlerinin koleksiyonunu sunmuştu.